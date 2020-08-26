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منوعات

الوحيد في العالم وبدون علاج.. جسد طفل يتحول إلى صخر| صور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:40 م
الصبي جايدن روجرز
الصبي جايدن روجرز
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أماني إبراهيم
طفل صغير مصاب بمرض نادر يجعل جسده يتحول إلى حجر، ويعتقد أنه الوحيد في العالم المصاب بهذا المرض النادر.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الصبي "جايدن روجرز" صاحب الـ 15 عاما، من كولورادو الأمريكية، هو الشخص الوحيد في العالم المصاب بمرض نادر من "متلازمة الجلد الغليظ"، وحتى الآن لم يتوصل الأطباء إلى سبب مرضه، ولكن في حالة الاستمرار بهذا الوضع دون علاج، فإن جيده سيتحول إلى حجر صلب حتى وفاته.

وتسببت هذه المتلازمة في تصلب جلد وأعضاء "بايدن"، مما يجعله مقيدا على كرسي متحرك، وأكثر عرضة لخطر الإصابة بفشل الأعضاء حيث يضغط جلده الصخري على رئتيه وقلبه.

وتم تشخيص حالة الصبي لأول مرة في عام 2013 بعد أن وجدت والدته ناتالي (54 عاما) كتلة من الجلد الغليظ بين ساقيه والتي سرعان ما انتشرت إلى ذراعيه ومعدته ورقبته، وطلبت العائلة المساعدة في سباقهم مع الزمن لإنقاذه.

وقالت والدته ناتالي أن جلد ابنها يتحول بسرعة شديدة إلى مادة صخرية ينعدم فيها الإحساس، وأصبح غير قادرا على تحريك ساقيه أو ذراعيه، وإذا لم يحصل على علاج يقول الأطباء إنه سيموت متصلبا، بعدما يتحول جسده بالكامل إلى صخر، لأن هذا المرض يبدأ من الداخل ويصل إلى الجلد وبمجرد وصوله إلى الجلد فإن هذا يعني أن كل جسده تحت الجلد أصبح ميتا.

وتقوم والدته وأبوه بجمع اموال التبرعات على امل نقله إلى إيطاليا لتلقي العلاج للمساعدة في غبطاء انتشار المرض قبل أن يدمر قلبه، حيث يعتقد أن مرضه النادر من الممكن علاجه في إيطاليا فقط.
الوحيد في العالم وبدون علاج.. جسد طفل يتحول إلى صخر| صور
الوحيد في العالم وبدون علاج.. جسد طفل يتحول إلى صخر| صور
الوحيد في العالم وبدون علاج.. جسد طفل يتحول إلى صخر| صور
الوحيد في العالم وبدون علاج.. جسد طفل يتحول إلى صخر| صور
الوحيد في العالم وبدون علاج.. جسد طفل يتحول إلى صخر| صور
الوحيد في العالم وبدون علاج.. جسد طفل يتحول إلى صخر| صور
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