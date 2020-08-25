عرضت حياتها للخطر.. لحظة إنقاذ طفلة نسيتها والدتها في سيارة ساخنة.. شاهد

رصد مقطع فيديو انتشر على الإنترنت في الآونة الأخيرة لحظة تدخل شرطي أمريكي من ولاية "تكساس" من أجل إنقاذ طفلة رضيعة وجدها عالقة داخل سيارة ساخنة في يوم شديد الحرارة، وكانت في حالة يُرثى لها حيث كانت مغطاة بالقيء وقد انفجرت في البكاء.





وكان ضباط من إدارة شرطة مدينة "دانكنفيل" بولاية "تكساس" قد توجهوا لإنقاذ الطفلة بعد تلقي بلاغ بعد ظهر يوم الجمعة الماضي يفيد بأنها تُركت بمفردها داخل سيارة مركونة.









واكتشف أحد الضباط الذين توجهوا إلى مكان الواقعة أن الطفلة، التي يبلغ عمرها عام واحد، كانت تجلس على مقعد مخصص للأطفال موضوع على المقعد الخلفي للسيارة وكان من الواضح أنها تُركت بمفردها منذ بعض الوقت، لدرجة أنها كانت مغطاة بالقيء.





وطلب الشرطي الإسعاف ثم شرع في تحطيم نافذة المقعد الأمامي للسيارة في محاولة للوصول إلى الطفلة، وتمكن في أعقاب ذلك من فتح الباب الخلفي، حيث شوهدت الطفلة وقد كانت تبكي وتصرخ؛ وحاول الشرطي تهدئتها وشرع في إخراجها من السيارة الساخنة.





وأفاد بيان صحفي صادر عن الشرطة المحلية بأن الشرطي وضع الرضيعة في سيارته المكيفة لحين وصول المسعفين، وأضاف البيان أن هذه الواقعة حدثت نتيجة خطأ ناجم عن سوء تواصل وافتراضات خاطئة حول وضع الرضيعة.









وأحالت الشرطة الواقعة إلى إدارة خدمات رعاية الطفل لتحديد إذا ما كان يتوجب توجيه تهم مدنية أو جنائية لأي من والدي الطفلة.



