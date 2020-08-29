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منوعات

سقط من الطابق الثالث.. صدفة غريبة تنقذ رضيعا من الموت| فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:33 ص
سقوط طفل
سقوط طفل
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة سقوط رضيع سوري صغير من الطابق الثالث، وصدفة غريبة تنقذه من الموت المحقق.

سقط طفل سوري عمره عامين فقط من شرفة منزله في الطابق الثالث، ولـ ستر الله وقع الطفل فوق شاب تركي جلس أسفل النافذة.
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كان الشاب التركي «إسماعيل ألمز» يجلس على كرسي أمام محل صاحبه، وفجأة سقط الطفل فوقه، وكأن الله وضعه في طريق سقوط الطفل لإنقاذه.

تحطم الكرسي الذي كان يجلس عليه الشاب وسقط بالطفل فوقه أرضًا، فيما هرعت والدة الطفل مسرعة نحوهما، واصطحبت طفلها إلى المنزل سالمًا.

تم التقاط المقطع في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، وقد كشفت وسائل الإعلام أن الطفل والرجل بحالة جيدة ولم يصبهما أي أذى.
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