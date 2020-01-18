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منوعات

شاهد.. لحظة سقوط طفل من النافذة.. وحيلة الجيران لإنقاذه

السبت 18/يناير/2020 - 04:31 ص
سقوط طفل من النافذة
سقوط طفل من النافذة
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عزة عاطف
قبل أن تترك طفلك في المنزل عليك التأكد من إغلاق النوافذ والأبواب جيدًا، وتوفير جميع سبل الأمان لعدم وقوع أي كوارث وقت غيابك.

في مقطع فيديو متداول على موقع التغريدات تويتر يظهر طفل في الرابعة من عمره فقط معلق في نافذة، وعلى وشك السقوط في الشارع.

كان الطفل يحاول جاهدًا أن ينجو بنفسه عن طريق التشبث بالنافذة من الخارج ومحاولة الصعود مرة أخرى إلى الشقة، لكن كل محاولاته باءت بالفشل.

وصل صراخه إلى جميع الجيران من حوله في مدينة طشقند عاصمة أوزباكستان، فلجأ الجيران إلى حيلة لإنقاذه، ورغم أنها بدت خطيرة إلا أنها كانت مجدية في إنقاذه.

أحضر الجيران بطانية ووقفوا تحت النافذة ممسكين بها، محاولين إقناع الطفل بترك يديه لكي يسقط عليها، لكنه بدا خائفًا جدًا واستمر في التشبث ومحاولات الصعود.

وأخيرًا عندما لم يجد بدًا، ترك كلتا يديه وقفز من على النافذة، فسقط فوق البطانية، ولحسن الحظ لم يصب الطفل بأي أذى رغم ارتطام قدميه بنافذة أحد الأدوار أثناء سقوطه.

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