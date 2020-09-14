بعد ضبطها متلبسة بالسرقة.. إدارة مركز تسوق تعاقب مسنة بطريقة صادمة

بعد ضبطها متلبسة بالسرقة في أحد مراكز التسوق، عوقبت مسنة صينية بطريقة صادمة أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي ، حيث اضطرت إلى الجلوس خارج مركز التسوق واضعة حول عنقها لافتة كُتب عليها "أنا لصة.. سرقت للمرة الثالثة".





يشار إلى أن هذه الواقعة حدثت بمركز للتسوق في مدينة "فوشان" بمقاطعة "قوانغدونغ" جنوب الصين؛ وأشارت إدارة مركز التسوق إلى أن المسنة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، وافقت على هذه العقوبة.









وشوهدت هذه السيدة وقد كانت تجلس خارج المتجر خلال ساعة الذروة حاملة اللافتة على مرأى من كافة المتسوقين والمارة، كما انتشرت صورها عبر الإنترنت.





وقالت مديرة المتجر في تصريح لوسائل إعلام محلية إن المسنة ضُبطت أثناء محاولتها سرقة كيس من اللحم في نفس اليوم، مشيرة إلى أن الأخيرة كانت قد حضرت إلى مركز التسوق لشراء منتجات بقالة ووضعت اللحم سرًا في حقيبتها أثناء دفع ثمن سلع أخرى، إلا أن أحد العاملين هناك لاحظ ما فعلته.





وأكدت مديرة المتجر أن السيدة نفسها سبق أن سرقت من هناك مرتين، لكن الإدارة قررت في المرة الثالثة الاتصال بالشرطة، وأصدر الضباط غرامة مالية على عائلة السيدة المسنة، لكن العائلة رفضت الدفع.









وفي أعقاب ذلك، ذكرت الإدارة أنه ليس لديها أي طريقة لمعاقبة هذه السيدة سوى من خلال جعلها تعترف بفعلتها على مرأى من الجميع، مشددة على أن المسنة وعائلتها وافقوا على هذه الطريقة.



