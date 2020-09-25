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منوعات

العرق سوس ينهي حياة رجل بطريقة مأساوية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
انتهى حب عامل بناء لعرق السوس الأسود بضريبة باهظة ألا وهي حياته، كان الرجل يعشق العرق سوس الأسود حتى أدمن تناوله يوميًا دون انقطاع، ولكن كانت العواقب لتلك العادة الغذائية هي الوفاة بحالة غريبة.

فقد أفاد الأطباء أن تناول كيس ونصف كل يوم لبضعة أسابيع، تسبب في توقف قلب الرجل البالغ من العمر 54 عامًا، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

لم يكن الرجل يعاني من أي أعراض قبل أن يصاب فجأة بالسكتة القلبية في مطعم للوجبات السريعة، فقد قام المريض مؤخرًا بتغيير نوع الحلوى التي كان يأكلها. قبل أسابيع قليلة من وفاته ، تحول من نكهة الفاكهة الحمراء إلى نوع آخر مصنوع من عرق السوس الأسود.

وقال الدكتور "نيل بوتالا" طبيب القلب في مستشفى "ماساتشوستس" العام الذي وصف الحالة في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية: "تناول كمية حتى ولو صغيرة من عرق السوس يمكن أن يزيد ضغط الدم قليلًا".

تكمن المشكلة في حمض الجلسرهيزيك الموجود في عرق السوس الأسود وفي العديد من الأطعمة والمكملات الغذائية الأخرى التي تحتوي على خلاصة جذر عرق السوس، فقد يمكن أن يسبب انخفاضًا خطيرًا في البوتاسيوم واختلالًا في معادن أخرى ، وخاصة الإلكتروليتات.

تحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من أن تناول ما لا يزيد عن 2 أونصة من عرق السوس الأسود يوميًا لمدة أسبوعين يمكن أن يسبب مشكلة في ضربات القلب، خاصة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا.
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