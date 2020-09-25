يثير غضب المشاهدين.. رجل ينهال بالضرب على امرأة في الشارع أمام ابنتها.. فيديو

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو جديد لرجل يقوم بالاعتداء بالضرب على امرأة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





ويظهر في الفيديو رجل يقوم بوحشيه شديدة بسب واهانة امرأة امام ابنتها في

الشارع ثم يقوم بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وهو ممسكا عصا بيده مضربا اياها علي وجهها بالعصا.





ثم تدخل علي الفور عمال احد المحلات لمنعه من ضربها وايقاف تلك المهذلة التي تحدث امام اعين الجميع.





وعلق احد رواد السوشيال ميديا علي الفيديو قائلا: "طيب يا جماعه فضلا وليس أمرا نعمل شير للفيديو ده فى صفحاتكو وفى اى جروب بالله عليكو لحد منعرف ان الهمجى ده اتحبس لا ينصح بمشاهدته من هم اقل من 18".





ونال الفيديو غضب الكثير من رواد السوشيال ميديا وجاءت تعليقاتهم كالاتي:





اسواء مخلوق شفته في حياتي ربنا ينتقم منه دنيا واخره





احب اقول لكل شخص يقول ان هذا الرجال بيكون غلطان هذا هذا ذكر وليس الرجال الراجل ما بيعمل شيء كده الراجل بيحترم المرأة في الطريق هذه امثال ظلمات و رجلها معها واحب انا تزعلي شيء هذه من البدايه ما راح يطلع مهندس او دكتور او يعرف الاخلاق شيء لانه طلع من بيت ما يعرف الاخلاق والذوق لانه لو يعرف صدق ما يستوي هذا الشيء بالشارع وبسبب هذه الامثال رايحين في داهيه





ربي ياخذ فيه الحق إنشاالله حسبي الله ونعم الوكيل فيه يتطاول على ست متقدرش تدافع على نفسها إنسان جبروط ربي أقوى من الظالم





هو في ايه يا جماعه كل يوم نقوم نلاقي واحد يستفز الناس على الصبح وبعدين الناس دي بقت كتير ليه كدا ربنا يلطف بينا يارب





روح ينتقم منك حسبي الله ونعم الوكيل





لا حول ولا قوة الا بالله شنو هذا ولله حرام





هي خربت خلاص من كله الله يرحم زمن الاحترام والاخلاق والادب عليه العوض ومنه العوض