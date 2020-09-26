محكمة الزقازيق الابتدائية تتلقى 250 طلب ترشح لمجلس النواب والقائمة الوطنية

استقبلت محكمة الزقازيق الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفي، رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، أوراق مرشح القائمة الوطنية لشرق الدلتا، بالإضافة إلى تلقي أوراق 250 مرشحا بمختلف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة.





وأكد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية أنه تم استقبال 186 مرشحا في اليوم الأول و6 في اليومين الثاني والثالث و13 في اليوم الرابع و9 في اليوم الخامس، و7 في اليوم السادس و11 فى اليوم السابع، و 9 في اليوم الثامن، و3 فى اليوم التاسع.





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وحصل موقع "صدى البلد" على أسماء المرشحين بالقائمة الوطنية كما يلي: النائب سليمان وهدان شخصية عامة، عن حزب الوفد ووكيل مجلس النواب ومحمد هاني دري عبد الغفار أباظة – شخصية عامة، عن حزب الوفد، وعبد الله لاشين، شخصية عامة، عن حزب مصر الحديثة وخالد العظيم عبد المولى، عمال وفلاحين، عن حزب مستقبل وطن.

وسكينة عبد السلام سلامة، شخصية عامة، عن حزب مستقبل وطن ماجستير التربية، وإيمان عبد القادر السيد محمد الألفي، شخصية عامة، وأحمد مقلد، عن التنسيقية أمين شباب حزب المؤتمر.





وهادية حسني السعيد، شخصية عامة، عن PLP "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة"، وعلي محمد أحمد علي حسن، شخصية عامة، عن حزب مستقبل وطن، وأحمد إبراهيم الدسوقي محمد البنا، شباب، عن حزب مستقبل وطن، ومحمد محمود أحمد هاشم، شخصية عامة، عن حزب مستقبل وطن، ونادر مصطفى صديق، شخصية عامة، عن تنسيقية مستقل، وعاطف محمد المغاوري، عمال وفلاحين، عن حزب التجمع.





وهند حازم طه حبيب، من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن حزب مستقبل وطن، ومروة رفعت محمد بيومي، شخصية عامة، عن حزب مستقبل وطن، وأميرة يسري سالم الديب عن حزب مستقبل وطن، وسهير عوض عطية الناجي، شخصية عامة، عن حزب مستقبل وطن وهويدا محمد السعيد غانم، مصريين بالخارج، عن حزب الوفد ومي أسامة كمال السيد رشدي، شخصية عامة، عن حزب الإصلاح والتنمية، وهناء أنيس رزق الله سعد، عن حزب الشعب الجمهوري، وحنان عبده الشحات عمار، عن حزب الشعب الجمهوري.