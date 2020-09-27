AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كيفية إنشاء جدار حجري بالطلاء فى منزلك

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
كيفية إنشاء جدار
كيفية إنشاء جدار حجري بالطلاء فى منزلك
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

الجدران الحجرية ليست مجرد لون واحد ولكنها مكون من درجات ألوان مختلفة، يمكن أن يكون ألوان دقيقة أو لونًا واحدًا سائدًا في اختلافات اللون الطبيعي في الحجر. يبدو أن رسم جدار حجري هو عمل شاق، لذلك يقدم موقع Dekoor، طرق سهلة لإنشاء جدار حجري بالطلاء.


احصل على صور لجدران حقيقية لاستخدامها كأدوات إرشادية. لون الرصاص الخاص بك هو لون الحشو. إنه لون الخطوط بين الحجارة. سيكون لونه بمثابة قاعدة الحجارة. التلوين الأساسي ليس طلاءًا كاملًا. هناك اختلافات في الرمادي والبني وحتى تلميحات من اللون الأخضر ، لإضفاء تأثير الفطريات. احصل على اختيارك للدهانات ، والتزجيج ، وفرشاة الرسم ، والصينية والأسطوانة ، وشريط لاصق بعرض 2 سم ، وأكريليك للون الأساسي والأعلى ، وإسفنجة ، قماش لحم الضأن ، حاوية خلط وفرشاة صغيرة للفنانين.


الخطوة 1 : من الجيد غبار الصب برفق باستخدام مادة مانعة للتسرب من البولي يوريثين. يفعل شيئين. أولًا ، يمنع الطلاء من أن يتم امتصاصه في كل الجص مرة واحدة ، مما يساعد على خلق تأثير مرقش. ثانيًا ، يجعل اللون أكثر حيوية قليلًا. تستخدم فرشاة الأسطوانة والطلاء في طلاء الجدران بطبقة صلبة.


الخطوة 2 : تأكد من جفاف الطلاء قبل استخدام الشريط اللاصق على المفاصل. يجب أن يتناسب حجم الكتل مع أبعاد الغرفة أو الجدار.


الخطوة 3 : بعد تغطية الشريط اللاصق ، امزج لون التزجيج ، والنسبة المفضلة هي خمسة أجزاء من الطلاء الزجاجي وجزء واحد من الطلاء. يمكن أن تختلف النسبة لإحداث اختلافات طفيفة ترضيك. يجب أن يتم إسفنجة الحجر الواحد بالطلاء الزجاجي ، بحيث يكون لكل حجر علامته الخاصة ونمط متنوع لخلق نسيج ومظهر فريد. لتحقيق هذا التأثير ، يتم استخدام الإسفنج في حركة متدحرجة ، أثناء التربيت حول حافة الكتل.


الخطوة 4 : ضعي القليل من الحشو بقطعة قماش من لحم الضأن على الكتل لتنعيم أنماط التزجيج. تعطي هذه العملية العمق والتظليل الجميل لمظهر الحجارة.    


الخطوة 5 : لإعطاء مظهر أكثر واقعية وحقيقية ، تتم التفاصيل النهائية للأعمال الحجرية للتجوية والتلطيخ بألوان رمادية فاتحة أو داكنة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا يتكون الصدأ على هيكل السيارة وكيف تمنعه؟

حلول سحرية لعلاج تشققات التابلوه.. أبرزها طلاء الأظافر

نصائح هامة للحفاظ علي طلاء السيارة أطول فترة ممكنة

الطريقة الصحيحة لإعادة طلاء السيارة «المتقشر».. فيديو

أبواب سرية في الهرم الأكبر تثير الحيرة.. تفاصيل

كيفية طلاء الجدران بتقنية الإستنسل القابل للغسل بالماء والصابون

ترشيحاتنا

عصير طبيعي يعزز صحة القلب.. ودراسة: يحسن اتساع التدفق ويزيد حجم الشرايين

شربوا المقلب.. الجزيرة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

طارق سليمان: بعض الأصوات من خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي للتدريب

بعد شريف إكرامي.. بيراميدز يحصل على توقيع لاعب جديد في الأهلي

للراغبين في العُمرة.. السعودية تكشف عن إجراء مهم

طارق سليمان: محمد الشناوي موهوب.. ومن أفضل 10 حراس مرمى في العالم

AdvertisementS

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

"بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان والأخير يرد: ابعد يا ابني عن سكتي

الحكومة توجه هذه الفئة من أصحاب المخالفات بالتقدم للتصالح فورا.. فيديو

سبب تأجيل مراسم دفن الفنان المنتصر بالله ..فيديو

مش عاوز حد يضحك| كواليس فبركة فيديوهات مظاهرات نزلة السمان..شاهد

إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد قليل

وزير التعليم: إلغاء حصص المواد الاساسية والاكتفاء بالانشطة في المدارس .. وزيادة الاعتماد على القنوات التعليمية

شربوا المقلب.. الجزيرة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

بعد شريف إكرامي.. بيراميدز يحصل على توقيع لاعب جديد في الأهلي

علامات موت الفجأة.. لماذا استعاذ منه النبي؟

بعد التعدي على المواطنين| محافظ المنيا: إحالة رئيس مدينة سمالوط للنيابة الإدارية

السيطرة على حريق بمحل أسماك بـ الإسكندرية دون إصابات .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتراضا على العروس .. أب يدمر حفل زفاف ابنه ويضربه وسط المعازيم | فيديو

سعودية تركن سيارتها وتفترش الطريق السريع لتأدية الصلاة| شاهد

كريم أبو زيد يصور كليب فكك من الناس اليوم