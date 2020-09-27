كيفية إنشاء جدار حجري بالطلاء فى منزلك

الجدران الحجرية ليست مجرد لون واحد ولكنها مكون من درجات ألوان مختلفة ، يمكن أن يكون ألوان دقيقة أو لونًا واحدًا سائدًا في اختلافات اللون الطبيعي في الحجر. يبدو أن رسم جدار حجري هو عمل شاق، لذلك يقدم موقع Dekoor، طرق سهلة لإنشاء جدار حجري بالطلاء.





احصل على صور لجدران حقيقية لاستخدامها كأدوات إرشادية. لون الرصاص الخاص بك هو لون الحشو. إنه لون الخطوط بين الحجارة. سيكون لونه بمثابة قاعدة الحجارة. التلوين الأساسي ليس طلاءًا كاملًا. هناك اختلافات في الرمادي والبني وحتى تلميحات من اللون الأخضر ، لإضفاء تأثير الفطريات. احصل على اختيارك للدهانات ، والتزجيج ، وفرشاة الرسم ، والصينية والأسطوانة ، وشريط لاصق بعرض 2 سم ، وأكريليك للون الأساسي والأعلى ، وإسفنجة ، قماش لحم الضأن ، حاوية خلط وفرشاة صغيرة للفنانين.







الخطوة 1 : من الجيد غبار الصب برفق باستخدام مادة مانعة للتسرب من البولي يوريثين. يفعل شيئين. أولًا ، يمنع الطلاء من أن يتم امتصاصه في كل الجص مرة واحدة ، مما يساعد على خلق تأثير مرقش. ثانيًا ، يجعل اللون أكثر حيوية قليلًا. تستخدم فرشاة الأسطوانة والطلاء في طلاء الجدران بطبقة صلبة.





الخطوة 2 : تأكد من جفاف الطلاء قبل استخدام الشريط اللاصق على المفاصل. يجب أن يتناسب حجم الكتل مع أبعاد الغرفة أو الجدار.





الخطوة 3 : بعد تغطية الشريط اللاصق ، امزج لون التزجيج ، والنسبة المفضلة هي خمسة أجزاء من الطلاء الزجاجي وجزء واحد من الطلاء. يمكن أن تختلف النسبة لإحداث اختلافات طفيفة ترضيك. يجب أن يتم إسفنجة الحجر الواحد بالطلاء الزجاجي ، بحيث يكون لكل حجر علامته الخاصة ونمط متنوع لخلق نسيج ومظهر فريد. لتحقيق هذا التأثير ، يتم استخدام الإسفنج في حركة متدحرجة ، أثناء التربيت حول حافة الكتل.





الخطوة 4 : ضعي القليل من الحشو بقطعة قماش من لحم الضأن على الكتل لتنعيم أنماط التزجيج. تعطي هذه العملية العمق والتظليل الجميل لمظهر الحجارة.





الخطوة 5 : لإعطاء مظهر أكثر واقعية وحقيقية ، تتم التفاصيل النهائية للأعمال الحجرية للتجوية والتلطيخ بألوان رمادية فاتحة أو داكنة.