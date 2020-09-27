مقبلات العزومات .. أطباق جانبية سورية ساخنة وسريعة

ومن اكثر اطباق الجانبية للعزومات

نخلط الجزر والملفوف والفلفل الملون ونضع معهم الصويا صوص ثم تحشى ب عجينه سبرنج رول وهي الافضل اطباق الجانبية للعزومات

نخلط الجزر والملفوف والفلفل الملون ونضع معهم الصويا صوص ثم تحشى ب عجينه سبرنج رول وهي الافضل اطباق الجانبية للعزومات

خطوات طريقة عمل الكبيبة المصرية بالأرز صفي اللحمة من الماء ثم ضعيها في وعاء مع البرغل. ضعي في وعاء وأخلطيهم اللحمة بالبرغل والثوم والبصل والتوابل حتى يصبح الخليط متماسك. لعمل العصاج ضعي على النار مقلاة ثم ضيفي اليها الزبدة وملعقة زيت حتى لا تحترق. اتركي اللحمة على النار حتى تنضج. ثم قومي بتتبيل اللحمة بالبهارات المرغوب فيها. خذي قطعه من اللحم وشكليها مثل الفنجان، ثم احشيها بالعصاج، واقفليها.

خطوات طريقة عمل الكبيبة المصرية بالأرز صفي اللحمة من الماء ثم ضعيها في وعاء مع البرغل. ضعي في وعاء وأخلطيهم اللحمة بالبرغل والثوم والبصل والتوابل حتى يصبح الخليط متماسك. لعمل العصاج ضعي على النار مقلاة ثم ضيفي اليها الزبدة وملعقة زيت حتى لا تحترق. اتركي اللحمة على النار حتى تنضج. ثم قومي بتتبيل اللحمة بالبهارات المرغوب فيها. خذي قطعه من اللحم وشكليها مثل الفنجان، ثم احشيها بالعصاج، واقفليها.

مقبلات سورية

قبلة الحمص:

طريقة التحضير:

1- نحضر كمية من الحمص يكون طايب من قبل نرحيه مع إضافة نص كاس زيت زيتون و عصير نص حبة ليمون ونضرب بالخلاط حتى يصير ذو قوام كريمي نضيف الكمون الملح والفلفل الأسود حبة ياغورت طبيعي وملعقة كبيرة و مملوءة طحينة وتصير المقبلة جاهزة وترش بشوية كمون عن التقديم.

مقبلة البذنجان:

طريقة التحضير:

1- نشوي حبات بذنجال ونضعها في الخلاط نضيف لها ملعقة ك ومملوءة طحينة نصف حبة قارص قليل من زيت زيتون ملح وفلفل أسود ونصف علبة ياغورت طبيعي حتى تصير ذو قوام كريمي وتصير جاهزة .

ملاحظة: في حالة عدم توفر الطحينة نحمص كاس جلاجلان وهو سخون نرحيه فالرحاية حتى يصير عجينة نفرغو فالخلاط ونبقى نزيد عليه ربع كاس زيت تديريجيا حتى يصير بقوام كريمي نضيف قرصة الملح ونستعمله في المقبلات السورية.