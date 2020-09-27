مقبلات العزومات .. أطباق جانبية سورية ساخنة وسريعة

مقبلات للعزومات من الاطباق التي تميز العزومات، فأذا كنتى تبحثين عن مقبلات سهلة لحفلة ، يمكن تقديم أطباق جانبية للعزومات والتي تختلف من دولة الي اخري مثل المقبلات السورية
ومن اكثر اطباق الجانبية للعزومات
سبرنج رول
المقادير:
عجينه سبرنج رول
١ جزر مقطع شرائح
٢ كوب ملفوف شرائح
فلفل ملون شرائح
١/٨ كوب صويا صوص
ماء بارد مع طحين لاغلاق العجينه
الطريقة :
نخلط الجزر والملفوف والفلفل الملون ونضع معهم الصويا صوص ثم تحشى ب عجينه سبرنج رول وهي الافضل اطباق الجانبية للعزومات
السمبوسة بالجبن
المقادير :
- عجينة سمبوسة جاهزة
- زيت للقلي
- ربع كيلو جبنة موتزاريلا
- ربع كيلو جبنة بيضا فيتا
- زعتر ناشف
- بيضة
طريقة التحضير :
1- نضع مزيج الجبنة في وعاء ويضاف إليه الزعتر اليابس والبيضة ويخلط جيدًا
2- تحشى العجينة بالجبنة وتقلى في الزيت
3- تقدم كوجبة جانبية
مقبلات ساخنة هي افضل مايمكن ان تقدميها علي سفرتك وخصوصا لضيوفك، والتي يمكن ان تقدم بطرق مختلفة وتعتبر المقبلات الساخنة من اكثر المقبلات للعزومات التي يعشقها الكثير .
طريقة عمل الكبيبة الاكثر اقبالا علي مقبلات ساخنة
نصف كيلو لحم مفروم.
نصف كيلو برغل، منقوع.
١ بصلة. 3 فصوص ثوم
5 غرام زعتر.
5 غرام قرفة
. 5 غرام كمّون.
5 غرام ملح
. مكونات العصاج نصف كيلوغرام لحم مفروم.
٢ بصلة مفرومه.
100 غرام زبدة.
5 غرام زعتر.
5 غرام قرفة.
5 غرام كمّون.
5 غرام فلفل أسود.
زيت.
خطوات طريقة عمل الكبيبة المصرية بالأرز صفي اللحمة من الماء ثم ضعيها في وعاء مع البرغل. ضعي في وعاء وأخلطيهم اللحمة بالبرغل والثوم والبصل والتوابل حتى يصبح الخليط متماسك. لعمل العصاج ضعي على النار مقلاة ثم ضيفي اليها الزبدة وملعقة زيت حتى لا تحترق. اتركي اللحمة على النار حتى تنضج. ثم قومي بتتبيل اللحمة بالبهارات المرغوب فيها. خذي قطعه من اللحم وشكليها مثل الفنجان، ثم احشيها بالعصاج، واقفليها.
كرري الخطوة السابقة حتى تنتهي الكمية.
ضعي الكبيبة في الثلاجة لمدة ربع ساعة ترتاح.
اقلي الكبيبة بالزيت المقدوح جيدًا.
مقبلات سورية
قبلة الحمص:
طريقة التحضير:
1- نحضر كمية من الحمص يكون طايب من قبل نرحيه مع إضافة نص كاس زيت زيتون و عصير نص حبة ليمون ونضرب بالخلاط حتى يصير ذو قوام كريمي نضيف الكمون الملح والفلفل الأسود حبة ياغورت طبيعي وملعقة كبيرة و مملوءة طحينة وتصير المقبلة جاهزة وترش بشوية كمون عن التقديم.
مقبلة البذنجان:
طريقة التحضير:
1- نشوي حبات بذنجال ونضعها في الخلاط نضيف لها ملعقة ك ومملوءة طحينة نصف حبة قارص قليل من زيت زيتون ملح وفلفل أسود ونصف علبة ياغورت طبيعي حتى تصير ذو قوام كريمي وتصير جاهزة .
ملاحظة: في حالة عدم توفر الطحينة نحمص كاس جلاجلان وهو سخون نرحيه فالرحاية حتى يصير عجينة نفرغو فالخلاط ونبقى نزيد عليه ربع كاس زيت تديريجيا حتى يصير بقوام كريمي نضيف قرصة الملح ونستعمله في المقبلات السورية.
ملاحظة : تقدم مع خبز محمص خبز سوري وتبقى طريقة التحضير إختيارية
طريقة عمل فتوش لبناني أصلي
رأس خس، مفرومة
3 طماطم، مقطعة الى قطع متوسطة الحجم
3 خيار، مقطع الى قطع متوسطة الحجم
6 فجل، مقطعة الى شرائح
7 البصل الأخضر، مفروم
1 فليفلة حلوة خضراء، مقطعة الى مكعبات
1 باقة بقلة مورّقة
1 بقدونس باقة، مفروم
1/2 باقة نعناع، مفروم فرمًا خشنًا
1 1/2 رغيف خبز ابيض عربي، محمص ومقطّع
1 ملعقة كبيرة سماق
للصلصة:
2 فص ثوم، مهروس
1/2 كوب عصير ليمون حامض
1/2 كوب زيت زيتون
ملح حسب الرغبة
الخطوات:
تُمزج الخضار المفرومة للفتوش في وعاء كبير ويُرش السماق.
تخلط مكونات الصلصة مع بعض جيدًا وتضاف فوق الخضار ثم تخلط الخضار مع الصلصة، يضاف الخبز المحمّص ويُقدم طبق الفتوش فورًا.