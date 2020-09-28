كان أطيب خلق الله.. أحمد آدم ينعي الراحل المنتصر بالله

نعي الفنان أحمد أدم وفاة الفنان الراحل المنتصر بالله ، قائلا "كان من أطيب خلق الله..وكان ديما بيسأل عن الكل..وعمره ما أتاخر عن أي حد..ربنا يرحمه ويحسن اليه".





وأضاف الفنان أحمد أدم خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، ان الفنان الراحل المنتصر بالله من جيل الفن الذي يسبقه، مشيرا إلى أن أول معرفته به كانت قبل عمله فنينا معه، موضحا أنه كان يحبه جدا.





وتابع أحمد أدم، أن المنتصر بالله من الممثلين الذي لن يعوضه الفن مرة أخري، وسوف نتذكر كل ما قام به الفنان الراحل من أعمال فنية سوف يخلدها التاريخ، معقبا "منتصر له مواقف حلوة كتيرة..وكان ديما بيعزمنا فى رمضان وعمرنا ما حسينا أنه مسيحي ابدا".





وتوفي صباح أمس السبت الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.