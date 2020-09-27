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فن

شريهان تنعى المنتصر بالله: أسأل الله أن يُعظّم أجره ويحسن عزاءه

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:37 م
المنتصر بالله
المنتصر بالله
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة شريهان تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تنعى فيه الفنان الراحل المنتصر بالله والذى رحل عن عالمنا امس وتم تشييع جنازته اليوم. 

وقالت شريهان : "أسأل الله أن يُعظّم أجره ويحسن عزاءه ويلهم زوجته وبناته الصبر والسلوان على فراقه وأن يمسح علىٰ قلوبهم برحمته.. اللهم اغفر له وارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء .. شكرًا #المنتصر_بالله". 

وكانت علقت شريهان من قبل قائلة : "‏‏خبر يوجع القلب ‎#المنتصر_بالله في ‎#ذمة_الله ..إنسان وفنان وصديق غالي هو وأسرته العظيمة المحترمة زوجته عزيزة وبناته أو جواهرهم الثلاث جزء أصيل من فني وعمري الطيب و ذكرياتي الجميلة من علشان خاطر عيونك الى شارع محمد علي .. لن انساها ولن أنساه أبدًا.. في سلام الله يا ‎#منتصر_بالله".

وتوفي صباح أمس السبت الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ. 

وكشفت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، عن نقل جثمان الفنان الراحل من الإسكندرية للقاهرة، الأحد، لتشييع الجنازة ودفن الجثمان في مقابر الأسرة بالقاهرة. 

المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي اضواء المسرح عام 1970 حيث اشتهر من خلال الاعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة و العالمة باشا.

وتألق دراميا وسينمائيا من خلال العديد من الاعمال الهامة منها مسلسل أرابيسك .. أبناء ولكن .. آن الاوان .. ايام المنيرة .. لن امشي.. طريق الامس .. عيون .. راجل وست ستات.

وفي السينما شارك في عدد من الافلام منها المغنواتي .. الطيب افندي .. التحدي.. الزمن الصعب.. الحدق يفهم .. اسوار المدابغ .. المواطن مصري.. حارة الجوهري.. حتحب وتقب .. ضد الحكومة.
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