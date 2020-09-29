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فن

دالا المهندس تنضم لـ فريق عمل فيلم جارة القمر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:58 ص
دالا المهندس
دالا المهندس
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قسم الفن
انضمت الفنانة الشابة وملكة جمال مصر السابقة دالا المهندس إلى فريق عمل فيلم "جارة القمر"، والذي من المنتظر البدء في تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة.

ومن المقرر أن تعقد جلسة عمل خاصة تجمع بين المخرج هادي الباجوري وأبطال العمل كريم فهمي، وياسمين رئيس، وسوسن بدر، وأحمد مالك خلال الأيام المقبلة للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم، المقرر طرحه مطلع العام المقبل بدور العرض السينمائي

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية حيث تجمع قصة حب رومانسية بين ياسمين رئيس وكريم فهمي بطل العمل، رغم الفارق الاجتماعي بينهما، خاصة أنها تنتمي إلى أسرة متوسطة وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.

يذكر أن دالا المهندس، ملكة جمال المالتيميديا لعام 2018، قد مثلت مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم في نفس العام والتي أقيمت في مانيلا فيليبيانس.
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