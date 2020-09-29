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فن

في ذكرى وفاة كوثر العسال.. تعرف على عدد زيجاتها

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:13 ص
كوثر العسال
كوثر العسال
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء، 29 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنانة القديرة كوثر العسال، التي ولدت في 26 نوفمبر عام 1939، ورحلت في مثل هذا اليوم  عام 2013، وقدمت عددا من الأعمال خلال مسيرتها الفنية، أبرزها لن أعيش فى جلباب أبى والبرنسيسة وامرأة في دوامة وغيرها من الأعمال. 

اشتهرت كوثر العسال، في العديد من الأدوار الثانية، فلم يسند إليها أدوار البطولة المطلقة في مسيرتها الفنية التي امتدت لما يقرب من 30 عامًا، ولكن يظل دورها في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» هو الأشهر، والأهم، حيث جسدت فيه شخصية «زوجة الوزير» المتغطرسة التي تنظر إلى عائلة عبد الغفور البرعي بالتعالي.

وتزوجت الراحلة كوثر العسال مرتين، الأولى كانت من، عبد المنعم إبراهيم، واستمر زواجهما لمدة 20 عامًا حتى توفى، ثم تزوجت بعد ذلك من الفنان محمد وفيق وهو نجل خالتها. 

وصرح محمد وفيق، بحبه لـ كوثر العسار، بعد وفاة زوجها الأول، حيث أكد لها أنه كان يكن لها تلك المشاعر منذ طفولتهما، إلا أنه خشي أن يصرح بها بسبب فارق العمر بينهما، حيث كانت الراحلة تكبره بـ 7 سنوات.

وتوفيت الفنانة كوثر العسال في 29 سبتمبر 2013، عن عمر يناهز 73 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وقد اتخذت قرار الاعتزال قبلها بعدة أعوام.
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