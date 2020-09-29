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أخبار البلد

يجب مراعاتها فى أكتوبر.. الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الكتان

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكتان مراعاتها، خلال شهر أكتوبر.

تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:
إعداد الأرض للزراعة
تفضل زراعة الكتان في الأراضي الطينية الخفيفة أو الصفراء الثقيلة متجانسة الخصوبة. 
ويجب تجنب زراعة الكتان في الأراضي التي بها نسبة عالية من الملوحة و كذلك الأراضي الموبؤة بالحشائش كما ينصح بعدم زراعة الكتان في نفس الموقع قبل  مرور 2 - 3 سنوات 
خدمة الأرض :-
يحتاج محصول الكتان إلي عناية خاصة أثناء إعداد الأرض للزراعة حيث يحتاج إلي نعومة المهد نظرا لصغر حجم البذرة. 
لذلك يجب الاهتمام بحرث الأرض جيدا و تنعيمها و تسويتها لضمان انتظام توزيع البذور في الأرض و كذلك ارتفاع نسبة الإنبات و الحصول على نباتات متجانسة في الطول و السمك و ذلك من خلال إجراء عملية الحرث مرتين متعامدتين مع التشميس بين كل حرثة و أخرى على أن يتم تزحيف الأرض بعد كل حرثة بزحافة ثقيلة لتنعيم الطبقة السطحية من الأرض مع العناية بتسوية الأرض جيدا. 
يضاف السماد الفوسفاتي للكتان أثناء عمليات الخدمة بمعدل 100 كجم سوبر فوسفات أحادي للفدان أو ما يقابله من السماد سوبر فوسفات الثلاثي فى الأراضى القديمة وتزداد إلى 150 كجم فى الأراضى الجديدة.
ثم تقسم الأرض إلي وحدات صغيرة (شرائح) لتسهيل إجراء عملية الري على أن تكون أبعاد الشرائح 1-1.5 قصبة عرضا، 3-3.5 قصبة طولا كما يجب أن تكون البتون رفيعة بقدر الإمكان.
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