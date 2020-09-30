تعرف على سبب سماع دوي الانفجار في العاصمة الفرنسية وضواحيها

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن دوي الانفجار الذي تم سماعه في باريس سببه خرق طائرة لجدار الصوت.









وأكدت الشرطة الفرنسية أن الدوي الذي سمع في باريس ناتج عن اختراق طائرة لحاجز الصوت؛ حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.









وقبل قليل، ذكرت وسائل الإعلام المختلفة أن انفجارا قويا هز العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، دون الكشف عن ملابساته أو حجم خسائره.









في سياق آخر، كشف الادعاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن منفذ هجوم الطعن في باريس أراد دخول صحيفة "شارلي إبدو" وإشعال النار فيها.









وكانت السلطات الفرنسية، اعتقلت 5 أشخاص، على خلفية حادث طعن بالقرب من المقر السابق لصحيفة "شارلي إيبدو" في العاصمة باريس.









ورجح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، أن يكون هجوم الطعن قرب المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو، في العاصمة باريس عملا إرهابيا من قبل إسلاميين متطرفين.