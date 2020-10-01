الضرائب: إلزام 340 شركة بالفاتورة الإلكترونية فبراير المقبل.. تفاصيل

كشف محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب ، ان المصلحة تخطط لإطلاق ابليكيشن على الموبايل الفواتير الإلكترونية خلال فبراير المقبل و مع بداية تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة و التى تشمل نحو 340 شركة عاملة بالسوق المصرية، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى التى تشمل حاليا 134 شركة.





وقال الجيار خلال مؤتمر الضرائب الأول الذى ينظمه مكتب تاس TAS تى أى اس للمحاسبة الضريبية والقانونية، ان منظمة الفاتورة الالكترونية تستهدف تسهيل بعض الإجراءات على الشركات و منها إجراءات رد الضريبة، واستيفائها خلال الفترة المقبلة.





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وأكد الجيار على أن مصلحة الضرائب تحولت من منظور أنها جهة جباية الى أنها مصلحة تهدف الى التسهيل على المواطنين وخلق خدمات مستحدثة للتيسير على المواطنين .





وشدد على الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية ووزارة المالية لتدشين تلك المنظومة الضريبية الهامة لافتا الي أن وزير المالية سيصدر قرارا خلال الأسابيع القليلة بإلزام 340 شركة والفاتورة الإلكترونية، خلال المرحلة الثانية من التطبيق، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى المطبقة حاليا تضم 134 شركة.





وتابع الجيار الى أن مصلحة الضرائب تخطط لاطلاق 16 مشروع في اطار منظومة اعادة هيكلة البرامج والخدمات للمستثمرين تم اعتماد 4 مشروعات منها حتى الان وسيتم استكمال باقي مشروعات هيكلة الإجراءات الضريبية.





وأعلن الجيار عن انطلاق مشروع الحوافز الضريبية للمستهلكين مطلع عام 2021 لتشجيعهم على طلب الفواتير معتبرا منظومة الشمول المالي التي يقوم البنك المركزي بدعمها اول مرحلة لتشجيع المستهلكين على طلب الفواتير وتسجيلها لدى مصلحة الضرائب.

وشدد على أهمية تلك المنظومة للشركات من خلال خلق تنافسية في السوق وضم الاقتصاد غير الرسمي والقضاء على الفواتير الوهمية مع تيسيرات في التخطيط الاستراتيجي مع تسجيل البيانات.





و أشار إلى أن الوزارة تستهدف الاسراع منظومة اعتماد الفاتورة الالكترونية و فى نفس الوقت اعتمادها ، و سيكون وقت اعتماد الفاتورة و إرسالها المستلم خلال منظومة B To B هو نفس التوقيت الذى تحصل فيه على الأموال من ماكينة الصراف الالى .





و عرض الجيار الإجراءات الأربعة التى يلزم ان تقوم شركات المرحلة الأولى، حتى منتصف نوفمبر المقبل والا تواجه العقوبة الواردة فى قانون الاجراءات الضريبية.





وكشف الجيار عن تيسيرات جديدة لقطاعي الاتصالات والمقاولات في حساب الضريبة مراعاة لطبيعة النشاط وتخفيفا للاعباء الضريبية عليهم .





وقال رجب محروس مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ان تعليمات جديدة ستصدر لعدم احتساب رسم التنمية الخاص بفواتير المكالمات والانترنت كايرادات واجبة الخصم بضريبة القيمة المضافة .





ومن جانبه قال خالد يوسف المدير التنفيذى لشركة تاس TAS تى ايه اس للمحاسبة الضريبية والقانونية ، ان الشركة رعت مؤتمر اليوم من أجل مناقشة موضوع الساعة في المجتمع الضريبي والصناعي حول الفاتورة الالكترونية.





وقطعت وزارة المالية شوطًا كبيرًا فى تنفيذ الفاتورة الألكترونية من خلال تدشين المرحلة الأولى بألزام 134شركة بالالتزام بالفاتورة الألكترونية اعتبارًا من يوم الخامس عشر من نوفمبر القادم.





وأكد على اهمية هذا المشروع للاقتصاد القومي ولخلق منافسة عادلة بين الشركات مع تقليص حجم الإقتصاد غير الرسمي وما تنزح اليه بعض الشركات بالتلاعب في قيم الفواتير الضريبية وإخفاء جانب من التعاملات التجارية مما يجعلها في منافسة غير عادلة مع شركات ملتزمة بسداد حق الدولة العادل من الضرائب.





ليس هذا فحسب بل إن منظومة الفواتير الإلكترونية ستعمل على تقليل الوقت والجهد للشركات وتحدث ثورة في المعاملات المحاسبية بدلًا من التقديم الورقي للإقرارات، وهو ما يمثل عبئًا على كثير من الممولين.





وأكد يوسف على أن التحول الرقمي والفاتورة الإلكترونية من إهتمام كبير لدى القيادة السياسية، بالإضافة لتشابكات متعددة فكان لزامًا علينا كأحد شركاء تلك المنظومة وإنطلاقا من ريادتنا التي تعود لربع قرن من الخبرة في تقديم كافة الخدمات الضريبية للشركات والمؤسسات ، أن نقدم تلك المبادرة بدعوة ممثلي مصلحة الضرائب المصرية لنفتح حوارًا مشتركًا ورائدًا لتعظيم الإستفادة من تلك التحولات التي يشهدها النظام الضريبي المصري.



