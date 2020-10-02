وزير الإنتاج الحربي: حريصون على التطوير الدائم والاستثمار في العمالة وإعطاء الفرصة للشباب

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي - شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.





حيث استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى الموقف الحالي للشركة والمشروعات الحالية والمستقبلية التي تقوم بها لتطوير الأداء، ثم قام بزيارة خطوط الإنتاج بالشركة، والتي تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى.





وخلال الجولة التفقدية أكد الوزير "مرسي" على أهمية استمرار شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في التعاون والتكامل مع الشركات التابعة للإنتاج الحربي لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية بالدولة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي





كما حث العاملين على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الشركة والإنتاج الحربي والوطن ككل، وفى ختام الجولة اجتمع الوزير برؤساء القطاعات والعاملين بالشركة وأجاب على استفساراتهم.





واكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن الوزارة تسعى إلى التطوير الدائم والاستثمار في العمالة وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات التصنيعية وكذا إعطاء الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية، كما شدد على ضرورة التعاون ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة.





وصرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر بأن هذه الجولة التفقدية تعد هي أول جولة يقوم بها الوزير "مرسي" لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة للوزارة منذ توليه الحقيبة الوزارية، وذلك عقب عقد العديد من اللقاءات مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية المتوفرة بها والموقف التنفيذي للمشروعات المشاركة في تنفيذها، إلى جانب دورها في التصنيع الحربي ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.





جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قام في شهر فبراير الماضي بإفتتاح الشركة (مصنع 300 الحربي) والمتخصصة في إنتاج الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف وذخائرها.



