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حوادث

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:05 م
منار سامى
منار سامى
إبراهيم الهوارى
قرر المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الدائرة الأولي بمحكمة بنها الكلية اليوم السبت تجديد حبس أسرة منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك 15 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الخامسة في واقعة الاعتداء على أفراد التأمين والحراسة في محكمة كفر شكر خلال جلسة تجديد حبس منار في قضية اتهامها بالتحريض علي الفسق والفجور منذ شهرين.


كان أحمد الكاشف رئيس نيابة مركز كفر شكر قد قرر حجز والد وشقيق وشقيقة منار سامي فتاة التيك توك على ذمة التحقيقات في واقعة الاعتداء على ضابط شرطة وأفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر خلال جلسة تجديد حبسها بعد عرضهم على الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات من عدمه في واقعة اتهامهم لضابط الحراسة بالاعتداء عليهم بالضرب وإحداث إصابات.

كانت والدة منار سامي أوضحت أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أنه أثناء نظر تجديد حبس نجلتها منار حاولت الدخول لرؤيتها بعد أن سقطت مغشيًا عليها، أثناء تواجدها في قفص الاتهام.

وأكدت أنها حاولت استئذان الضابط المكلف بالحراسة، ولكنه رفض وطلب منهم الانصراف من أمام القاعة إلى أسفل المحكمة، وبعدما انصرفوا إلى الدور الأول بقاعة المحكمة سمعوا أحد الشباب ينادي بصوت عالى أن الضابط اعتدى على منار بالضرب ودخلت في غيبوبة فاندفعوا بسرعة هي وزوجها وأبنائها أحمد وأميرة للاطمئنان عليها لكنهم فوجئوا باعتداء قوات الحراسة عليهم، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث المشاجرة بين زوجها وأولادها وبين ضابط الحراسة.
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