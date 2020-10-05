أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق.. فيديو

يعانى التجار من قله البيع والشراء على الرغم من الانخفاض الكبير فى الاسعار ومناسبتها للمواطن الا ان تاثيرات فيروس كورونا مازالت ممتدة واثرت على حركة البيع.





وكانت اسعار الخضروات كالاتى:الطماطم 4جنيهات ،البصل 6 جنيهات ،البطاطس 3جنيهات ،البامية 22 جنيهًا ،الكوسة 10جنيهات ،الخيار 6 جنيهات ،الجزر 6 جنيهات ،بطاطا ٦ جنيهات.





ليمون ١٠ جنيهات، البصل الاحمر ٨ جنيهات، الفلفل الالوان ٢٠ جنيها ، الفلفل الحامى ٨ جنيهات، الفلفل الرومى ٨ جنيهات.









وبالنسبة للفاكهة كانت الاسعار كالاتى:





الكانتلوب 6 جنيهات ،العنب 12 جنيها ،البلح 30 جنيها ،الاناناس 35 جنيها خوخ مستورد ٢٥ جنيها، برقرق مستورد ٢٥ جنيها ، البلح الرملى ٨ جنيهات.





بلح زغلول ١٠ جنيهات، جوافة ١٢ جنيها، بطيخ الكيلو ٧ جنيهات، المانجو تبدا من ١٥ جنيها الى ٢٥ جنيها.





وكانت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أكدت أن قطاع الخضروات والفاكهة شهد العديد من الإنجازات خلال الـ6 أعوام الماضية، حيث أن معظم الأسعار عادت مرة أخرى لتنخفض خلال العامين الماضيين بنسبة تتراوح بين 30-50٪ في معظم الأصناف.

وأشار حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إلى أن قطاع الخضروات والفاكهة شهد طفرة كبرى خلال الفترة الماضية يشهد بها العاملون بالقطاع وذلك بعد أن عاد الإنتاج المصري مرة أخرى ليصبح الأفضل في أوروبا وهو ما اتضح من خلال ارتفاع الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة.