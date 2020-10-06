بالريال السعودي.. سعر وماركة فستان سيرين عبد النور





وتألقت سيرين عبد النور بإطلالة جديدة، مرتدية فستان باللون الأسود الأنيق على أحدث صيحات الموضة العالمية، مكشوفا من منطقة الرقبة، وقصير فوق الركبة.





ونسقت سيرين عبد النور مع الفستان كلون باللون الأسود الشيفون منقوشا بالرسومات البسيطة، وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية bottega venetta.





وبلغ سعر الفستان حوالي 6,307 ريال سعودي، فهي من الفنانات التي تحرص على ارتداء الملابس ذات القيمة المرتفعة.





وتركت سيرين عبد النور خصلات شعرها البني الغامق ناعمًا أعلى الكتف بطريقة جذابة.





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