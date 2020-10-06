AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالريال السعودي.. سعر وماركة فستان سيرين عبد النور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:01 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة.

وتألقت سيرين عبد النور بإطلالة جديدة، مرتدية فستان باللون الأسود الأنيق على أحدث صيحات الموضة العالمية، مكشوفا من منطقة الرقبة، وقصير فوق الركبة.

ونسقت سيرين عبد النور مع الفستان كلون باللون الأسود الشيفون منقوشا بالرسومات البسيطة، وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية bottega venetta.

وبلغ سعر الفستان حوالي 6,307 ريال سعودي، فهي من الفنانات التي تحرص على ارتداء الملابس ذات القيمة المرتفعة.

وتركت سيرين عبد النور خصلات شعرها البني الغامق ناعمًا أعلى الكتف بطريقة جذابة.

اقرأ ايضا:
سيرين عبد النور سيرين عبد النور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ إطلالة كاجوال .. ساندي تهنئ متابعيها بـ عيد الأضحى المبارك

بـ عباءة خضراء.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

أعز أصحاب.. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية فى المصيف.. شاهد

بالريال السعودي.. سعر فستان درة في أحدث ظهور لها

بكلمات رومانسية.. إطلالة جريئة لـ سيرين عبد النور رفقة زوجها

بفستان أصفر.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

بـ عرض ونشْر صورها.. سقوط فتاة تمارس الدعارة بالشيخ زايد

ديمبلي "الزجاجي" يغادر مران برشلونة مصابا

أصولها عربية.. تعرف على رابع امرأة تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء

تعرف على أشهر صورة لعلامة النصر والقصة الصعبة التي لا تصدق.. فيديو

بعد عرضي الأهلي وبيراميدز.. 40 مليون جنيه تثير غضب محمد إبراهيم في المقاصة

خاص| موقف ميار شريف من الاستمرار مع النادي الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 وصفات لعلاج تصبغات واسمرار الوجه

سيلفيستر ستالون يعرض سيارتة كاديلاك اسكاليد cadillac escalade esv للبيع .. سعر ومواصفات

بالريال السعودي.. سعر وماركة فستان سيرين عبد النور