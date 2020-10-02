بـ الأبيض.. سيرين عبد النور بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام





وظهرت سيرين عبد النور ، بجاكيت بسيط باللون الأبيض يبرز جمالها واناقتها، ووضت مجموعة من الأكسسوارات البسيطة باللون الفضي، عبارة عن قرط لإكمال ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سيرين عبد النور في الماكياج على اللون البني للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع ظهورها الجذاب، ووضعت أكسسوارات على الشعر باللون الذهبي الذى يتناسب مع ظهورها.





وعلقت على الصورة قائلة " مش انا وعدتكن بسيلفي انا ومحمود؟ طيب صورتها ونسيت نزلها هلق رجعت لقيتها 🥴 اشتقتلكن وانتو اشتقتو لميرنا ويوسف ؟"







