الله حاميكي.. سيرين عبد النور تعلق على حرائق الغابات في سوريا

وجهت الفنانة سيرين عبد النور الدعم للشعب السوري بعد تعرض سوريا لحرائق هائلة بالغابات امتدت إلى بعض القرى.





وغردت سيرين عبد النور عبر حسابها على تويتر "‏سوريا الحبيبي الله حاميكي انتي قوية قدام كل المصائب، يوم عنا ويوم عندكن وصلواتنا بتجمعنا الله يحمينا ‎#سوريا ‎#حرائق_سوريا".





وتشهد المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة، والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص.





ووفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا، فإن ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ساهم في انتشار الحرائق بسرعة.









وما يزال رجال الإطفاء يحاربون حرائق اندلعت السبت في غابات صلنفة في اللاذقية وامتدت إلى ريف حماة الغربي، وتحديدًا إلى قرى الفريكة و الفوقانية وعين بدرية.





وتسببت الحرائق بأضرار بيئية كبيرة في الغابات والمحميات الطبيعية، وكذلك في البيوت والممتلكات.