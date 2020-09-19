بدون ملابس.. سيرين عبد النور تنشر صورة جديدة لـ رضيعها

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الفنانة سيرين عبد النور فى الصورة بإطلالة انيقة وممميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان ابيض مكشوف الاكتاف، ووضعت بعض اللمسات الجمالية من المكياج من احمر الشفاه باللون الاحمر.
وظهرت الفنانة سيرين عبد النور فى الصورة برفقة رضيعها بدون ملابس.
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يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
سيرين عبد النور ترد على اتهامات أخذ قصة مسلسلها الجديد من عمل أجنبي.. فيديو
يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
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Bonjourrr 💙💙🌼 عبتحسو اديه الايام عمتمرق بسرعة ايمتى كبر كركورة 💙💡 . .#CyrineAbdlNour #CyrineAbdelNour #سيرين_عبدالنور #سيرين_عبد_النور #Lebanesesweetheart #الأولى_بالدراما_العربية #ملكة_الشاشة_العربية #ملكة_الدراما_العربية #ملكة_الدراما #نجمة_لبنان_الأولى_سيرين_عبدالنور #أفضل_ممثلة_لبنانية #أفضل_فنانة_لبنانية #اذا_بدك_ياني #cyrineanour #سيرين_الممثلة_العربية_الأولى_عالميا #سيرين_الممثلة_الأولى_عربيا #سيرين_الأولى_في_آسيا #دانتيل #رمضان2020 #dantel #cyrine_army #رمضان٢٠٢٠ #روعة #الديفا #شاهد_الديفا #ليله #Merrycyrine