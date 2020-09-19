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مرأة

بدون ملابس.. سيرين عبد النور تنشر صورة جديدة لـ رضيعها

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت  الفنانة سيرين عبد النور فى الصورة بإطلالة انيقة وممميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان ابيض مكشوف الاكتاف، ووضعت بعض اللمسات الجمالية من المكياج من احمر الشفاه باللون الاحمر.

وظهرت  الفنانة سيرين عبد النور فى الصورة برفقة رضيعها بدون ملابس.

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يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
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