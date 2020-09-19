بدون ملابس.. سيرين عبد النور تنشر صورة جديدة لـ رضيعها

نشرت الفنانة

صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فى الصورة بإطلالة انيقة وممميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان ابيض مكشوف الاكتاف، ووضعت بعض اللمسات الجمالية من المكياج من احمر الشفاه باللون الاحمر.

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يذكر أن آخر أعمال

كان مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.