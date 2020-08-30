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توك شو

سيرين عبد النور ترد على اتهامات أخذ قصة مسلسلها الجديد من عمل أجنبي.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:03 م
الفنانة سيرين عبد
الفنانة سيرين عبد النور
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قسم التوك شو
كشفت الفنانة سيرين عبد النور عن أحداث مسلسلها الجديد "دانتيل" الذى تم عرضه بداية من 23 اغسطس ويتمحور حول أحد أصحاب بيوت الأزياء الذي يقع في حب فتاة خياطة تعمل لديه ودور الأصحاب المثالين فى حياتها والوقوف بجانبها . 

وأضافت سيرين خلال مداخلتها الهاتفية لقناة "،MBC4" أنه ليس كل الأصدقاء لهم نفس المكانة فى حياتى، وتابعت بتعليق " أنا وصلت لمرحلة لست بانتظار شئ من أحد"ـ،  وأن المحبة بقلبى موجودة لكل من هم حولي وأوفر المساعدة لكل من يحتاجني دون انتظار مقابل.     

وأكدت حبها للجمال وتقديرها له ودوره بالإضافة الى الموهبة فى اختيار الممثلات الشابات التى تعاونها فى مسلسلها الأخير، مشيرة إلى أنها ليست تلك الفنانة المغرورة التى تفرض نفسها فى اختيار المعاونين لها.

وأوضحت أنها تشبه فى شخصيتها الطبيعية تلك الشخصية التى تقوم بلعب دورها فى المسلسل بإسم ميرنا والمصطلحات هى نفسها التى تستخدمها فى حياتها اليومية .

وعلقت سيرين عبد النور على بعض الإنتقادات التى تشير إلى مسلسل دانتيل بأنه نسخة من مسلسل اسباني، قائلة «هذا الكلام غير صحيح ومش مظبوط، وأن الأحداث مختلفة فى كثير من الأحداث بالرغم من التشابه فى بعض الأحداث» .
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