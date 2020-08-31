هي أحلى مني.. سيرين عبد النور: تفاجأت بموهبة ابنة أختي في مسلسل دانتيل

أكدت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ، أن "إلسا" ابنة شقيقتها "سابين"، صاحبة 16 عامًا، هي من قام بدور سيرين وهي صغيرة في مسلسل "دانتيل"، مضيفة أنها تفاجأت بأداء وتمثيل إلسا بالرغم من أنها لم تدرس التمثيل، إلا أن موهبتها فطرية. أنها





وأضافت عبد النور في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "تريندينج" على قناة "إم بي سي"، أن مخرج المسلسل واقعي ويحب الرتم السريع ويضحك كثيرا لدرجة أنها كانت تشعر أنه أحد الممثلين ليس المخرج.









وأشارت سيرين، إلى أن الممثل محمود نصر من أكثر الممثلين حاليا موهبة، ولا يوجد مشهد يجمهما إلا ويجعلها تضحك وتجمعهما صداقة قوية، فهما يزوران بعضهما حتى بعد انتهاء التصوير، مؤكدة أن مسلسل "دانتيل" هو نقلة بالنسبة لمحمود نصر.





ونوهت بأن الفنانة تاتيانا سيكون لها مستقبل كبير في عالم الفن، وأن لها شكل مميز وخاص بها مما يجعلها مميزة.



