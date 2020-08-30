بسبب الأوضاع السيئة .. سيرين عبد النور: نطمئن على أحوال الناس بدلا من صباح الخير

قالت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، إنها بحالة جيدة هي والعائلة، معقبة : «عندما نسأل عن الشخص اللبناني نطمئن على حياته أولا بدلًا من صباح الخير بسبب الأوضاع فى لبنان».









وأضافت عبد النور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تريندينج علي قناة ام بي سي 4، أنها دائما خائفة من نجاح أعمالها وهذا ما حدث بعد عرض مسلسل دانتيل، مضيفة أنها دائما تتابع مواقع التواصل الاجتماعي لترى رأي الجمهور في أعمالها الفنية بشكل مستمر.





وأكدت عبد النور، أن المسلسلات المعروضة أون لاين عبر الانترنت تعتبر تطورا وتعتبر شكل العالم في المستقبل، منوهة إلى أنه بعد وجود منصة «شاهد» أصبحت متابعة الأعمال الدرامية أسهل فلم تعد قاصرة علي التلفاز.





ونوهت إلي أن ظروف تصوير مسلسل دانتيل كانت صعبة ومرهقة بسبب التزامها بعرض برنامج علي القنوات في نفس وقت تصوير المسلسل، مضيفة أنها كانت دائما تشتكي للمنتج و أحيانا من التعب كانت لا تستطيع قراءة النص و قد تصل فترة نومها في اليوم إلي ساعتين فقط لكن نجاح المسلسل ينسيها التعب الآن.