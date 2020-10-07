إحالة 4 سائقين للجنايات قتلوا زميلهم لسرقة توك توك فى القليوبية

أمرت نيابة الخانكة الجزئية بمحافظة القليوبية اليوم الأربعاء بإحالة 4 سائقين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بقتل سائق زميلهم وحرق جثته بهدف سرقه مركبته بمنطقة الخانكة.









وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "أحمد. ي" و"مصطفى. س" و"عمرو. إ" و"طه. أ" سائقين أقروا بتخلصهم من زميلهم وأشعلوا النار في جثته لسرقة مركبته وإخفاء جريمتهم.





وأقر المتهمون أنهم طلبوا منه توصيلهم من منطقة الخصوص إلى منطقة عرب التعليقات بالخانكة وقاموا بطعنه وإشعال النيران في جثته لإخفاء معالم الجريمة.





كان قسم شرطة الخانكة قد تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب محروق وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة.





وكانت قوات الانقاذ النهرى فى القليوبية قد تمكنت من انتشال جثه طافيه على مياه ترعة الاسماعيليه بجوار نقطة مسطرد وتم انتشال الجثه بمعرفة الانقاذ النهرى فى القناطر الخيريه ونقلها الى مستشفى ناصر بشبرا الخيمه وتحرر محضر بالواقعه وتولت النابه التحقيق.





تلقى اللواء فخر العربى مدير امن القليوبية اخطارا نن العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات بالقناطر يفيد تلقيه بلاغا بالعثور على جثه طافية على مياه ترعة الاسماعيليه فى مسطرد.





انتقلت قوة امنيه من مباحث قسم تانى شبرا وتبين ان الجثه لشاب فى العقد الثلث من العمر ويرتدى ملابسه كامله وتم التعرف عليه من شخص يدعى " عماد ا ص " وافاد بان الجثه لشقيقه ويدعى بكرى ا ص من منطقة ابو الغيط بالقناطر الخيريةوانه محرر له محضر بغيابهبقسم اول شبرا الخيمه وتم نقل الجثه للمستشفى وتولت النيابه التحقيق.