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رياضة

نتائج الشوط الأول في الجولة الحادية والعشرين بمجموعة الصعيد القسم الثاني

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:11 م
صدى البلد
كتب: رباب الهوارى
انتهت أحداث الشوط الأول من مباريات دوري القسم الثاني، التي تقام اليوم الأربعاء، بمجموعة الصعيد، حيث تقدم فريق البنك الأهلي علي فريق بنى سويف بهدف، وتعادل إيجابيا فريق المنيا مع فريق طهطا بهدف لكل فريق، وتقدم  فريق ديروط علي الألومنيوم بهدفين لهدف. 

وجاءت النتائج كالتالي: 
البنك الأهلي 1 -0 بنى سويف   
طهطا 1-1 المنيا   
الفيوم 1-0 الإعلاميين 
تليفونات بني سويف 1-1 بترول أسيوط
ديروط 2-1 الألومنيوم

جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة :

ترتيب المجموعة الاولى
1- بنى سويف41 نقطة
2- البنك الأهلي 40 نقطة
3- الألومنيوم 39 نقطة
4- شبان قنا 32 نقطة
5- بترول أسيوط 31نقطة
6- سوهاج 27نقطة
 7-المنيا 26نقطة
8- تليفونات بنى سويف 26نقطة 
9- الإعلاميين 22نقطة
10-الفيوم 18 نقطة
11-طهطا 13نقطة
12-ديروط 12نقطة
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