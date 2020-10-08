هانوفيل.. أول مشاركة لـ "إنتصار" في فيلم رعب

انضمت الفنانة "انتصار" مؤخرآ لفريق عمل فيلم "هانوفيل" للمخرج "أشرف فاروق" ، ويعد هانوفيل أول مشاركة للفنانة انتصار" بفيلم رعب.

ويشاركها بالفيلم كل من الفنان "حسني شتا" ، الفنانة "إلهام عبد البديع" ، "هاجر الشرنوبي" "هناء الشوربجي" و "جميل برسوم" ومن المقرر أن ينضم الفيلم ضمن قائمة أفلام الرعب المصرية .

الفيلم من إنتاج شركة "جو بروداكشن" للمنتجين"عبد الإله عبد المجيد" ، "ولاء عبد المجيد" منتج منفذ "فائق عبد المجيد"و يتكون فريق العمل من المنتج الفني "عماد شحاته" و مدير التصوير "أسامة بركات" ، مهندس ديكور "وائل عبد الله" مخرج منفذ" أحمد الليثي".





يذكر أن الفنانة "إنتصار" بدأت مشوارها الفني عام 1991 ، وشاركت في بطولة كثير من الأفلام والمسلسلات ، وكانت بداية انطلاقتها الفنية من خلال مسلسل راجل وست ستات.

كما شاركت إنتصار في بطولة عدد من الأفلام منها واحد صفر، وسحر العيون، وسهر الليالي، وعوكل، وبلطية العايمة، وقصة الحي الشعبي .

و نجحت إنتصار في ترك بصمة قوية بالدراما ومن أبرز الأعمال التي شارك في بطولتها ذات، وقصة حب وسارة، ويتربى في عزو.