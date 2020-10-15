خصم كبير..اشترِ آيفون X بـ 6700 جنيه فقط

وبحسب تك رادار التقنى، تستطيع شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت باللون الأسود، عبر متجر أمازون الشهير مقابل 425 دولارا أمريكيًا، ما يعادل 6700 جنيه مصري.





يذكر أن هاتف iphone X قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.