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تكنولوجيا

خصم كبير..اشترِ آيفون X بـ 6700 جنيه فقط

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
خصم كبير..اشتري آيفون
خصم كبير..اشتري آيفون X بـ 6700 جنيه فقط
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كريم جمال
نجحت فئة الـ  X المميزة فى حصد إعجاب الملايين حول العالم منذ ظهورها لأول مرة فى عام 2017، حيث تجربة الشاشة الكاملة الأولى بدون زر الرئيسية فى تاريخ iPhone، مع كاميرات و بطارية  قوية، ولكن يعيبها فقط السعر المرتفع، ولكن تستطيع شراء نسختك بنصف السعر.

وبحسب تك رادار التقنى، تستطيع شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت باللون الأسود، عبر متجر أمازون الشهير مقابل 425 دولارا أمريكيًا، ما يعادل 6700 جنيه مصري.

يذكر أن هاتف iphone X قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

يأتى هاتف iPhone X بشاشة قياس 5.8 بوصة مع النوتش الشهير وبدون زر الرئيسية التقليدي وقارئ لبصمة الوجه، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، كما أن iPhone X متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والغبار.

ويمكنك شراء نسختك من آيفون X  باللون الأسود سعة 64 جيجابايت عبر هذا الرابط.

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