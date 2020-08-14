اشتري آيفون X بـ 7300 جنيه فقط ..عرض الجمعة

استطاعت فئة الـ X المميزة أن تنال إعجاب الملايين حول العالم فور إصدارها فى عام 2017، حيث كانت أول تجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية فى تاريخ iPhone، مع كاميرات عالية الدقة و بطاريات قوية ، ولكن أبرز عيب كان السعر المرتفع، إلا انه يمكنك شراء نسخة من iphone X بنصف السعر تقريبًا.
وبحسب تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت، عبر متجر أمازون الشهير باللون الأسود مقابل 459 دولارا أمريكيًا، ما يعادل 7300 جنيه مصري.
جدير بالذكر أن هاتف iphone X قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.
يأتى هاتف iPhone X بشاشة قياس 5.8 بوصة مع النوتش الشهير وبدون زر الرئيسية التقليدي وقارئ لبصمة الوجه، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، كما أن iPhone X متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والغبار.
ويمكنك شراؤه باللون الأسود نسخة 64 جيجابايت عبر هذا الرابط.