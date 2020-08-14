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تكنولوجيا

اشتري آيفون X بـ 7300 جنيه فقط ..عرض الجمعة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:14 ص
اشتري آيفون X نسخة
اشتري آيفون X نسخة بـ 7300 جنيه فقط..عرض الجمعة
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كريم جمال
 استطاعت فئة الـ  X المميزة أن تنال إعجاب الملايين حول العالم فور إصدارها فى عام 2017، حيث كانت أول تجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية فى تاريخ iPhone، مع كاميرات عالية الدقة و بطاريات قوية ، ولكن أبرز عيب كان السعر المرتفع، إلا انه يمكنك شراء نسخة من iphone X بنصف السعر تقريبًا.

وبحسب تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت، عبر متجر أمازون الشهير باللون الأسود مقابل 459 دولارا أمريكيًا، ما يعادل 7300 جنيه مصري.

جدير بالذكر أن هاتف iphone X قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

يأتى هاتف iPhone X بشاشة قياس 5.8 بوصة مع النوتش الشهير وبدون زر الرئيسية التقليدي وقارئ لبصمة الوجه، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، كما أن iPhone X متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والغبار.

ويمكنك شراؤه باللون الأسود نسخة 64 جيجابايت عبر هذا الرابط.
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