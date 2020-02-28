فرصة.. اشترى iphone x بـ 5700 جنيه فقط

يتمنى محبو آيفون أشهر هاتف ذكى فى العالم امتلاك أحد إصداراته المميزة خاصةً فئة الـ X ، التى ظهرت لأول مرة فى عام 2017 مع شاشة كاملة بدون زر الرئيسية الشهير، ودقة عرض غير مسبوقة من قبل، إلا أن كل ذلك مقابل سعر مرتفع للغاية.



