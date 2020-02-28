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تكنولوجيا

فرصة.. اشترى iphone x بـ 5700 جنيه فقط

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:01 ص
iphone x
iphone x
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كريم جمال
يتمنى محبو آيفون أشهر هاتف ذكى فى العالم امتلاك أحد إصداراته المميزة خاصةً فئة الـ X، التى ظهرت لأول مرة فى عام 2017 مع شاشة كاملة بدون زر الرئيسية الشهير، ودقة عرض غير مسبوقة من قبل، إلا أن كل ذلك مقابل سعر مرتفع للغاية.

وبحسب موقع فو آرينا التقني، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت، باللون السيلفر مقابل 367  دولارا أمريكيا، ما يعادل 5700جنيهًا مصريًا.

ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة مجددة من الهاتف الشهير لـ آبل، والذى تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل الأمريكية.

ويقدم الهاتف أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى متوسط الحجم، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة.

ويمكنك شراؤه من منصة إيباي عبر هذا الرابط.
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