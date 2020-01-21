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تكنولوجيا

عرض لفترة محدودة.. اشترى Apple iPhone 11 بـ 9800 جنيه فقط

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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كريم جمال
ينتظر عشاق علامة آبل الأمريكية الفاخرة حول العالم كل ما هو جديد من هاتفها الأشهر آيفون، حيث يتجاوز عددهم الملايين، ولكن سعر الهاتف المرتفع يجعله صعبًا أمام الكثيرين، ولكن هذه المرة بات من السهل إقتناء أحدث إصدارات التفاحة الشهيرة وهو iphone 11 سعة 64 جيجابايت بعرض مغرٍ مقابل 9800 جنيه.

وبحسب فون آرينا التقنى، يتيح أحد العروض المقدمة من منصة إيباى الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية، يمكنك بسهولة شراء هاتف iphone 11 بـ 619 دولارا أمريكيا فقط أى ما يعادل 9800 جنيه مصري.

ليمكن الحصول على نسخة 64 جيجابايت من iphone 11 مقابل هذا العرض المغرى، كما أنه متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13.

يذكر أن هاتف iphone 11 تم إصداره فى عام 2019 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.

يأتى iphone 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 3100 ميللى أمبير، باللون الأسود.

يمكنك الحصول على الهاتف من هنا

https://www.ebay.com/itm/303448388479
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