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حوادث

انتشال جثة غريق بنهر النيل فى القناطر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:55 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة القليوبية من انتشال جثة طافية على نهر النيل فى القناطر الخيرية وبالفحص تبين أنها لشخص يدعى "ح م م" 42 سنة وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام وتولت النيابة التحقيق.


تلقى العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر بلاغا بالعثور بوجود جثة طافية على مياه النيل وانتقل العميدان ياسر منصور مدير شرطة المسطحات ووائل عماد الدين من قوة الإنقاذ النهرى والعقيد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية لمكان البلاغ.

وتم انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنها لشخص طوله حوالى 165 سم ويرتدى ملابسه كاملة ولا توجد به أى إصابات وعثر بحوزته  على علبة سجائر وولاعة وثلاثة أكياس شامبو ومبلغ مالى 95 جنيها وتم تحرير محضر  بالواقعة ونقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية وتولت النيابة التحقيق.


وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية قد نجحت في السيطرة على حريق اندلع بشقتين سكنيتين بمنطقة الفلل في بنها ومنع امتدادها للأدوار العلوية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العام التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالدور الأول بإحدى العمارات السكنية بمنطقة الفلل في بنها، وامتدت للدور الثاني.

وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء والسيطرة على النيران ومنع امتدادها للأدوار العليا وبالفحص تبين نشوب الحريق بتكييف الدور الأول نتيجة ماس كهربائي مما أدى إلى اشتعال محتويات الشقة وامتد الحريق للدور الثاني.

ونتج عن الحريق إصابة طفل 10 أعوام قفز من الدور الأول فور نشوب الحريق وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج اللازم وأكدت المستشفى استقرار حالته الصحية ويجرى تقديم الإسعافات اللازمة.
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