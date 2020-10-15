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حوادث

بسبب الخلافات العائلية.. استورجي يقتل شقيقته بطوخ

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
جريمة قتل بشعة شهدتها قرية دندنا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية حيث أنهى استورجى سيارات حياة شقيقته بسلاح نارى وفر هارباوتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ بلاغا يفيد بقيام استورجى سيارات بإطلاق النيران على شقيقته من سلاح نارى طبنجة أسفر عن مصرعها فى الحال وفر هاربا.

تم إخطارا اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية وانتقل على الفور العقيد تامر مرسى مأمور مركز طوخ وبالفحص تبين قيام " السيد.ح.ع" 33 سنة استورجى سيارات بقتل شقيقته " غادة.ح.ع" 29 سنة ربة منزل بسلاح نارى " طبنجة" ومقيمين بشقة سكنية بعقار ملك " ر.ع" ، حيث أطلق المتهم النيران فأصابت المجنى عليها بطلقة فى الرأس وأخرى فى الصدر مما أسفر عن مصرعها فى الحال.

وبإجراء التحريات تبين أن الأسرة من منطقة الوراق وانتقلوا للسكن بالقرية مسقط رأس والدتهما منذ حوالى ٦ شهور والمجنى عليها مطلقة ولديها طفلة 3 سنوات تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة جارى ضبط المتهم الهارب وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وكشف ملابساتها وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى تمكنت قوات الأمن من انتشال جثة طافية على نهر النيل فى القناطر الخيرية وبالفحص تبين انها لشخص يدعى " ح م م  42 سنه وتم نقل الجثة الى مستشفى القناطر العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد محمد غيث مامور مركز القناطر بلاغا بالعثور بوجود جثة طافية على مياه النيل وانتقل العميدان ياسر منصور مدير شرطة المسطحات ووائل عماد الدين من قوة الانقاذ النهرى والعقيد محمد غيث مامور مركز القناطر الخيرية.
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