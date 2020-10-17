AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طلال نصولي : فايزر جاهزة لإنتاج لقاح كورونا خلال 3 أسابيع.. فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:12 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن ، إن الموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا بدأت في أوروبا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا مؤكدا علي ان نسبة الوفيات بسبب كورونا على مستوى العالم تصل يوميا إلى 4 و5 آلاف حالة .

وأضاف نصولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن مناعة القطيع لن تنفع ولن تصح الا إذا وجد لقاح لفيروس كورونا مؤكدا ان اكثر الاشخاص المعرضين للاصابة هم أصحاب المناعة الضعيفة ومن لديهم أمراض مزمنة ومن يقومون بالتدخين .

وأوضح نصولي ، أن اللقاح الروسي لم تكتمل عليه التجارب حتى الآن مؤكدا علي ان شركة فايز لصناعة الادوية ستكون جاهزة خلال 3 اسابيع لإنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا .

وتابع :اللقاح الخاص بالانفلوزنا الموسمية ظل 11 عاما حتي ظهر وتم انتاجه ولن يتم إنتاج أي لقاح الا اذا كان سليم بنسبة 100% مؤكدا على أن شركة فايزر في أمريكا ستقوم بإنتاج لقاح خلال 3 او 4 اسابيع .

واشار الى  أن الأجسام المضادة فى الجسم هى من تواجه فيروس كورونا ولذلك من الممكن أن يصاب شخص بعد أشهر من التعافي ولذلك نطالب الجميع بالالتزام بالتدابير الاحترازية .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باحث يوضح الفرق بين لقاح كورونا الروسي والأمريكي والصيني.. فيديو

سعره 100 جنيه أسترليني.. الصين تذهل العالم بإنتاج علاج لفيروس كورونا فى ديسمبر

المكتب العالمي لدراسات المناعة: رصدنا انخفاضا في أعداد الإصابات بـ كورونا.. فيديو

الصحة العالمية تستبعد توفُّر واسع النطاق للقاح ضد "كورونا" قبل منتصف 2021

عمدة موسكو: أولية الحصول على لقاح كورونا ستكون للفئات الأكثر عرضة للخطر

إجراء التجارب السريرية.. تطورات جديدة عن لقاح فايزر- بيونتيك لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

الأهلي يباغت الوداد بهدف أول بتوقيع مجدي قفشة ..فيديو

الباز ينتقد محافظ الدقهلية بعد إجباره مديرة مدرسة على تنظيف شباك.. فيديو

سفير مصر في المغرب: فرجاني ساسي لن يعود مع الزمالك إلا بشرط

الأهلي يبدع ويتقدم 1-0 والشناوي يتألق في شوط أول مثير أمام الوداد ..فيديو

التاسعة في طريقها للجزيرة.. حسام حسن يهنئ الأهلي وجماهيره بالفوز على الوداد المغربي

رانيا محمود ياسين تسترجع الذكريات مع والدها بصورة من حفل زفافها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها