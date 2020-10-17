طلال نصولي : فايزر جاهزة لإنتاج لقاح كورونا خلال 3 أسابيع.. فيديو

قال الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن ، إن الموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا بدأت في أوروبا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا مؤكدا علي ان نسبة الوفيات بسبب كورونا على مستوى العالم تصل يوميا إلى 4 و5 آلاف حالة .





وأضاف نصولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن مناعة القطيع لن تنفع ولن تصح الا إذا وجد لقاح لفيروس كورونا مؤكدا ان اكثر الاشخاص المعرضين للاصابة هم أصحاب المناعة الضعيفة ومن لديهم أمراض مزمنة ومن يقومون بالتدخين .





، أن اللقاح الروسي لم تكتمل عليه التجارب حتى الآن مؤكدا علي ان شركة فايز لصناعة الادوية ستكون جاهزة خلال 3 اسابيع لإنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا . وأوضح نصولي عليهحتىالآنلإنتاجبفيروس





وتابع : اللقاح الخاص بالانفلوزنا الموسمية ظل 11 عاما حتي ظهر وتم انتاجه ولن يتم إنتاج أي لقاح الا اذا كان سليم بنسبة 100% مؤكدا على أن شركة فايزر في أمريكا ستقوم بإنتاج لقاح خلال 3 او 4 اسابيع .



