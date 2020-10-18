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تكنولوجيا

منها قراءة الصور.. جوجل تطلق ميزات جديدة لتحسين البحث

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:02 ص
جوجل تطلق ميزات جديدة
جوجل تطلق ميزات جديدة لتحسين البحث
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ندى على
أطلقت شركة جوجل عددا من الميزات الجديدة للمستخدمين؛ لمساعدتهم على تحسين عمليات البحث، حيث وجدت الشركة أن هناك 1 من بين كل 10 طلبات بحث، بها أخطاء إملائية؛ وبالتالى يجب تطوير عملية التعامل مع الأخطاء من خلال بعض التقنيات واستخدام الذكاء الاصطناعى. 

وبحسب موقع  Tech Crunch فإن جوجل أطلقت عدد من الميزات الجديدة منها : 


ميزة فهرسة صفحات البحث 

تستطيع الميزة تقديم المعلومة التى يسأل عنها المستخدمون من خلال عرض الصفحة تحديدا سواء فى كتاب أو فى منتدى معين، حيث تحسن هذه الميزة بنسبة 7 % من عمليات البحث. 

ميزة توسيع استخدام الذكاء الاصطناعى 

عملت جوجل على تطوير الذكاء الاصطناعى الخاص بعملية البحث لفهم الفروق الدقيقة التى يتم تقديمها للإجابة بشكل أفضل على هذه الاستفسارات. 

ميزة ادراج الفيديوهات بعدد أكبر  

تستخدم جوجل عددا من الخوارزميات الجديدة التى تسهل البحث داخل الفيديوهات بحيث تقترح على المستخدمين عددا أكبر من الفيديوهات،  التى تساعد المستخدمين فى تقديم الإجابات المحددة . 

ميزات Google Lens 

تتيح لك أن تطلب من التطبيق قراءة مقطع من صورة فى كتاب بغض النظر عن اللغة التى تم كتابة بها هذا الكتاب، حيث  يمكن لـ Lens فهم الصيغ الرياضية ثم يعرض أدلة خطوة بخطوة ومقاطع فيديو لحلها، و لا ينطبق ذلك فقط على الرياضيات ، ولكن العلوم الأخرى مثل  الكيمياء والأحياء والفيزياء.

ميزة الازدحام أو  busyness

وأعلنت شركة جوجل عن إضافة ميزة جديدة على تطبيقها للخرائط  Google Maps جوجل مابس، والتى ستخبر المستخدمين بمعرفة إلذا كانت المطاعم أو المتاجر والحدائق التى يرتادونها مزدحمة أم لا. 

و أضافت جوجل  ميزات جديدة لخاصية الإنشغال أو الازدحام busyness والتى كانت قد أطلقتها من قبل، حيث ستظهر للمستخدمين إذا كان المكان مزدحما أو لا وبأى قدر وذلك قبل الذهاب إلى المتجر أو المطعم أو غيره.
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