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تكنولوجيا

لو مش عارفها.. جوجل تطلق ميزة جديدة للبحث عن الأغاني.. اعرف إزاي تستخدمها

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:01 م
Hum to Search
Hum to Search
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة جوجل Google الأمريكية، ميزة مفيدة جديدة تسمى "همهمة للبحث Hum to Search" والتي تتيح لك للبحث عن الأغاني عن طريق الهمهمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "mirror" البريطانية، إذا كنت قد سمعت أحد الأغاني الحديثة بالصدفة ولا تعرف كيفية العثور عليها لأنك لا يمكنك تحديد اسم الأغانية أو أي من كلماتها ويبقي فقط اللحن عالق في رأسك، يمكنك استخدام ميزة جوجل الجديدة.


وتسخدم خاصية جوجل الجديدة، ميزة التعلم الآلي لتحويل نغماتك إلى تسلسل قائم على الأرقام، تمثل لحن الأغنية، ثم تقارن جوجل التسلسلات الواردة بالآف الأغاني لتحديد أقرب التطابقات المحتملة.

وقال "كريشنا كومار"، كبير مديري المنتجات في بحث جوجل: بدءًا من اليوم، يمكنك التهام من خلال بحث جوجل أو التصفير أو الغناء لحل مشكلة الأغنية العالقة في أذنك".

- إليك كيفية استخدام ميزة "همهمة البحث hum to search" من جوجل: 

1. افتح أحدث إصدار من تطبيق جوجل أو ابحث عن أداة بحث جوجل.

2. انقر على أيقونة الميكروفون وقل "ما هذه الأغنية؟ what’s this song?" أو انقر على الزر "البحث عن أغنية Search a song".

3. ابدأ بالهمهمة لمدة 10-15 ثانية.

4. ستحدد خوارزمية التعلم الآلي من جوجل بعد ذلك الأغاني المطابقة المحتملة وعرضها في نتائج بحث جوجل.

5. حدد أفضل تطابق وستتمكن من استكشاف معلومات عن الأغنية والفنان أو عرض أي مقاطع فيديو موسيقية مصاحبة أو الاستماع إلى الأغنية على تطبيق الموسيقى المفضل لديك.
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