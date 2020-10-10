باللون الأسود.. جوجل تطرح هاتف Pixel 4a.. فيديو

الهاتف الذكي للبيع بشكل رسمي اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري من خلال متجر Flipkart الهندي. أطلقت شركة جوجل هاتف Pixel 4a، في الهند لأول مرة في شهر أغسطس الماضي، ولكن سيتم طرحللبيع بشكل رسمي اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري من خلال متجر Flipkart الهندي.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف جوجل Pixel 4a ، باللون الأسود فقط وبسعر حوالي 440 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 6,909 جنيها مصريا)، ولكنه سيتاح لفترة محدودة من طرحه بسعر 410 دولار.









وتم تصميم هاتف Pixel 4a، بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED، وبجودة FullHD +، بمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، تحتوي الشاشة على كاميرا للتصوير السيلفي أعلى يسار الشاشة والتي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.





وعلى ظهر الجهاز، يحتوى هاتف Pixel 4a على كاميرا خلفية أساسية بدقة 12.2 ميجابيكسل، إلى جانب ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.





ويتم تشغيل هاتف Pixel 4a، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 730G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10.





ويحتوي هاتف Google Pixel 4a، على بطارية بقوة 3140 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، وإلى جانب الهاتف الذكي أطلقت شركة جوجل مكبر الصوت الذكي Nest Audio في الهند ، مقابل سعر يعادل 110 دولار.