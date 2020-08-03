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تكنولوجيا

جوجل تطلق هاتف Pixel 4a رسميًا بعد ساعات.. تفاصيل

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:16 ص
جوجل تطلق هاتف Pixel
جوجل تطلق هاتف Pixel 4a رسميًا بعد ساعات..تفاصيل
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كريم جمال
تستعد شركة جوجل الأمريكية للكشف رسميًا بعد ساعات محدودة عن هاتفها الذكي الجديد Pixel 4a، الذى يأتى ضمن فئة الهواتف المتوسطة، بعدما تأخر إطلاقه لأكثر من 3 أشهر بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19 العالمية.

وفقًا لموقع فون آرينا التقني، يأتى Google Pixel 4a بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع IPS LCD ، وبجودة +FHD ، بمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية.

ولمحبي التصوير سيحتوى Pixel 4a على كاميرا خلفية أساسية بدقة 12.2 ميجابيكسل، و أخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، لمكالمات الفيديو وإلتقاط صور السيلفي.

Google Pixel 4a

ويمتلك هاتف Google Pixel 4a معالج ثمانى النواة من نوع Snapdragon 730 بقوة 2.2 جيجاهرتز، والذى سيتاح فى نسختين، الأولى بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى رام سعة 6  جيجا بايت، والثانية بسعة 64 جيجا بايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 4 جيجا بايت. 

ويمتلك هاتف Google Pixel 4a ببطارية 3080 مللى أمبير مع خاصية الشحن اللاسلكى السريع بقوة  18 واط، عبر منفذ شحن USB-C، كما أن الهاتف سيصدر بنظام تشغيل Android 10، و قارىء بصمة إصبع تقليدي فى الخلف.

وبحسب آخر التسريبات سيبلغ سعر Google Pixel 4a سعر 349 دولارا أمريكيا ما يعادل 5600 جنيه مصرى، والذى ياتى فى لونين هما الأزرق و الأسود.

Google Pixel 4a Launching Today: Expected Price, Specifications, More
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