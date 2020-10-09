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تكنولوجيا

احذر تواجدها على هاتفك.. جوجل تحذف أكثر من 240 تطبيقا خطيرا يضر بجهازك

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:02 م
جوجل تحذف أكثر من
جوجل تحذف أكثر من 240 تطبيق خطير يضر بجهازك
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شيماء عبد المنعم
وجهت شركة جوجل Google، تحذيرا لمستخدمي هواتف أندرويد،حيث تمت إزالة أكثر من 240 تطبيقا من متجر جوجل بلاي، تخالف سياسات الشركة الصارمة، ومع ذلك، إذا كان أي منها لا تزال موجودة على هاتفك، فيجب عليك حذفها على الفور.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، اكتشف فريق الأمن في شركة White Ops المتخصصة في الأمن السيبراني، أكثر من 240 تطبيقا كانت تدفع بإعلانات متطفلة وغير مرغوب فيها على هواتف المستخدمين التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.


وعلى الرغم من أن هذه التطبيقات تضر بهواتف المستخدمين في المقام الأول، ولكنها خرقت قواعد شركة جوجل الصارمة، وذلك من خلال عرض الإعلانات التي تعتبر خارج السياق، حيث تمكنت بعض هذه التطبيقات من عرض الإعلانات بملء الشاشة على هواتف المستخدمين، بينما جعل البعض الآخر يبدو أن الإعلانات تأتي من التطبيقات الشائعة مثل Youtube و Chrome.

وأطلق خبراء "White Ops"، على هذا التحقيق اسم "RAINBOWMIX" مع مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تم تنزيلها أكثر من 14 مليون مرة، والتي كانت تعرض أكثر من 15 مليون ظهور للإعلان يوميا، وكانت هذه التطبيقات قادرة على تجاوز الأمان باستخدام تكتيك يسمى packers.


يشار إلى أن جوجل أعلنت لأول مرة عن مبادراتها لحظر التطبيقات التي تعرض إعلانات خارج السياق مرة أخرى في شهر فبراير الماضي، والتي تعرفها الشركة أنه إعلانات تخريبية تعرض بطرق غير متوقعة ومفاجأة على هواتف المستخدمين، والتي تتسبب في الضرر بوظائف الهاتف الذكي، حيث شهدت سياسة جوجل الجديدة في الشهر الأول فقط حذف 600 تطبيقا.
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