تحذير.. طفلة صغيرة تعثر على تطبيقات خطيرة بـ هواتف أندرويد وآيفون

وأندرويد شاركت في عمليات احتيال وتجسس تم تنزيلها بأعداد كبيرة عبر متجري جوجل بلاي Google Play، وآب ستور App Store. وجد باحثو شركة الأمان Avast أفاست، 11 تطبيقات للأجهزة التي تعمل بنظامي iOSشاركت في عمليات احتيال وتجسس تم تنزيلها بأعداد كبيرة عبر متجري جوجل بلاي Google Play، وآب ستور App Store.





وبحسب ما ذكره موقع "bgr"، يأتي ذلك، بعد أن عثرت فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا تعيش في جمهورية التشيك، على ملف تعريف في تطبيق تيك توك TikTok كان يروج إلى تطبيق مسيء، وقامت بإبلاغ برنامج Be Safe Online، وهو مشروع في جمهورية التشيك يقوم بتثقيف الأطفال حول الأمان عبر الإنترنت.









الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي iOS وأندرويد، مع مجموع من 2.4 مليون عملية تنزيل، وتعتقد شركة مكافحة الفيروسات أن من تلك التطبيقات حصلوا حوالي 500 ألف دولار. وبعد نصيحة الطفلة، تمكنت أفاست من اكتشاف برامج الإعلانات المتسللة العدوانية، والأسعار الباهظة الكامنة في تطبيقاتالتي تعمل بنظامي iOS وأندرويد، مع مجموع من 2.4 مليون عملية تنزيل، وتعتقد شركة مكافحة الفيروسات أن من تلك التطبيقات حصلوا حوالي 500 ألف دولار.





وقد تم اكتشاف بعض تلك التطبيقات على أنها تطبيقات للترفيه أو صور للخلفية أو تنزيل الموسيقى، والتي كانت تعرض إعلانات كثيرة على الهاتف حتى عندما يكون مغلقا، وإلى جانب ذلك تصعب على مستخدمي أندرويد تحديد مصدر الإعلانات بعد إخفاء رموزها.





وتأتي عمليات الاحتيال في شكل دفع 2 دولار إلى 10 دولارات مقابل خدمة لا تلبي نقطة السعر هذه، وحققت إيرادات تجاوزت 500 ألف دولار، بما في ذلك التسبب في اهتزاز الهاتف أو خلفية الشاشة أو الوصول إلى الموسيقى أو في شكل إعلانات عدوانية.





وكانت بعض التطبيقات عبارة عن فيروس طروادة Trojans مخفية، تعمل لدفع الإعلانات وتخفي نفسها كتطبيق آمن ومفيد ولكنها بدلا من ذلك تقدم إعلانات متطفلة خارج التطبيق نفسه.





وتشمل هذه التطبيقات التي تم إزالتها من متجر جوجل بلاي:





ThemeZone – Shawky App Free – Shock My Friends, Ultimate Music Downloader – Free Download Music





وبينم تشمل التطبيقات التي تم إزالتها من متجر آب ستور:





Shock My Friends – Satuna, 666 Time, ThemeZone – Live Wallpapers and Shock my Friend Tap Roulette.