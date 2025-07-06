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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير استراتيجي يحذر: توتر ليبيا والسودان يزيد أعباء مصر.. ومجلس الأمن فقد قيمته |فيديو

اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، والخبير الاستراتيجي
اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، والخبير الاستراتيجي
قسم التوك شو

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، أن التوتر القائم بين ليبيا والسودان ينعكس سلبًا على مصر في مختلف المستويات، ويشكل العديد من التحديات المعقدة.

وأوضح "كبير"، خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة "الحياة"، أن أبرز هذه التحديات تتمثل في تهريب العملة والسلاح والمخدرات، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن مجلس الأمن فقد الكثير من قيمته أمام التوترات والأزمات العالمية الحالية، لافتًا إلى أن مشكلة السودان خير مثال على ذلك، خاصة مع اختلاف توجهات الدول الراعية لحل الأزمة.

الاضطرابات المتزايدة في المنطقة

واختتم اللواء أركان حرب أسامة كبير حديثه، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر يفرض عليها الكثير من التحديات والصعاب التي تتطلب استعدادات دائمة، خاصة في ظل الاضطرابات المتزايدة في المنطقة.

مصر ليبيا السودان اللواء أركان حرب أسامة كبير القادة والأركان

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