الهدوم واسعة عليه .. عبدالحميد حسن ينتقد فيديو تقديم مدرب الزمالك

وجّه عبد الحميد حسن، لاعب نادي الزمالك، انتقادًا لاذعًا لفيديو تقديم نادي الزمالك لمدربه الجديد البلجيكي فيريرا، معتبرًا أن المنظر العام للفيديو لم يكن جيدًا على الإطلاق، مشددًا على ضرورة الاحترافية في مثل هذه الفعاليات الهامة.

وأوضح عبد الحميد حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج “الماتش” على قناة صدى البلد: "يا إما الزمالك يعمل تقديم كويس يا إما بلاش"، مضيفًا أن "اللبس كان واسعًا على المدرب، في إشارة إلى عدم الاهتمام بالتفاصيل التي تعكس صورة النادي.

وعلى الرغم من نقده اللاذع، اختتم حسن حديثه بتمنياته بالتوفيق لنادي الزمالك، معربًا عن أمله في أن يستعيد النادي مكانته الطبيعية والريادية في الكرة المصرية.