أحمد جعفر يشيد بأسطورة الزمالك: شيكابالا «أيقونة».. واعتزاله جاء في التوقيت المثالي

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن مسيرة محمود عبد الرازق "شيكابالا" كانت حافلة بالإنجازات مع القلعة البيضاء.

وقال جعفر، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا يعشق نادي الزمالك، وعندما تشاهده في التدريبات تستمتع بمهاراته الفنية، فهو قادر على تغيير نتيجة المباراة في أي وقت."

وأضاف: "شيكابالا مؤثر جدًا لدى جماهير نادي الزمالك، فهم يعشقونه لحبه الشديد للنادي، واختياره للاعتزال في هذا التوقيت مناسب للغاية، خاصة بعد تتويجه ببطولة كأس مصر."

وأوضح: "شيكابالا من أفضل اللاعبين التزامًا في التدريبات، وكان بإمكانه أن يخوض موسمًا آخر."