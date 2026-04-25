الخارجية الإيرانية : لا توجد أي لقاءات مخططة مع الولايات المتحدة



أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وفدا إيرانيا وصل إلى إسلام آباد، عاصمة باكستان، في زيارة رسمية.

وبحسب التصريحات الإيرانية ؛ فخلال هذه الزيارة، سيجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، مشاورات مع كبار المسؤولين الباكستانيين بشأن جهود الوساطة والمساعي الحميدة التي يبذلونها لإنهاء الحرب العدوانية المفروضة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وإرساء السلام في المنطقة.

كما شدد بقائي على أنه لا توجد أي لقاءات مخططة بين إيران والولايات المتحدة حيث سيتم نقل آراء وملاحظات الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجانب الباكستاني.

فيما نقلت واشنطن بوست عن مسؤولين أن قرار عدم إرسال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لإسلام آباد يتماشى مع البروتوكول بأن يتفاوض مع نظير له في المستوى.

وأشار المسؤولين الأمريكيين إلى أن غياب فانس عن محادثات إسلام آباد قد يسهل على الإدارة التعامل إعلاميا مع تداعيات فشلها.

كما بيّن المسؤولين أن كوشنر وويتكوف أكثر ميلا إلى إدراج أهداف إسرائيل ضمن الموقف التفاوضي.