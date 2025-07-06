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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| السقا يكشف صفقة الأهلي القادمة وأديب يرد:«مستحيل».. وأحمد موسي يواصل فضح «الإرهابية»

احمد موسي
احمد موسي

نشر موقع صدى البلد الاخباري مجموعة من الأخبار العاجلة والهامة على مدار الساعة ومنها:

إحباط محاولة تهريب وثائق مرتبطة بالإخوان المحظورة في الأردن

قالت آية السيد، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأردنية عمّان، إن الأجهزة الأمنية الأردنية أحبطت عملية تهريب وثائق ومستندات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك عقب رصد تحركات مريبة مساء الجمعة في أحد المباني التي تم الاشتباه سابقًا في وجود أنشطة غير قانونية فيها

أنا بشتغل لبلدي ومش بخاف.. أحمد موسى: محدش يقدر يهدد أمننا

هاجم  الإعلامي أحمد موسى، حركة حسم الإخوانية الإرهابية التي تروج للتدريب على عمليات إرهابية ضد مصر .

وقال  الإعلامي احمد وسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" محدش يقدر يهدد أمننا  بفضل الله ".  

أحمد موسى: كل إخواني إرهابي.. واللي يعادي مصر مصيره جاي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لن يتراجع عن كلامه السابق بأن كل إخواني إرهابي وجاسوس، مؤكدا: “أمن مصر مسئوليتنا كلنا، ولا تجعلوا أحدًا يشكك في بلدكم”.

منصة لتسجيل الطلبات ورفع تدريجي للقيمة الإيجارية.. تفاصيل جديدة لقانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ستُطلق منصة إعلامية، خاصة لتسجيل طلبات، وحدات المستأجرين، فور إعلان  القانون الجديد للإيجار  القديم، ونشره في الجريدة الرسمية.

عمرو أديب ردًا على أحمد السقا : مستحيل حسام عبدالمجيد يروح الأهلي

ردّ الإعلامي عمرو أديب على أحمد السقا، وذلك عقب قوله إن الفنان أحمد فهمي قال له إن اللاعب حسام عبد المجيد سوف يذهب إلى النادي الأهلي؛ ليردّ قائلا: “مستحيل حسام عبد المجيد يروح الأهلى”

تعدّى مرحلة العشوائية .. أحمد السقا يوجّه رسالة لـ أحمد فهمي

وجّه الفنان أحمد السقا الشكر إلى وزارة الداخلية في وسط ما تمر به البلاد من أحداث، لافتًا إلى أنه لا يتمنى أن تكون مُخالفات المرور مصدرًا للدخل القومي، لكن الشعب المصري “شعب واعي”.

ترامب: لن نسمح بتحويل أمريكا إلى دولة من العالم الثالث

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مشروع قانون الضرائب المقترح سيوفر تمويلًا إضافيًا لدائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، محذرًا من أن الإدارة الحالية تُعرّض الولايات المتحدة لخطر التحول إلى "دولة من العالم الثالث" إذا استمرت سياسات الهجرة الحالية وهو الأمر الذي لن يسمح به، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية “القاهرة الإخبارية”

فضح مخططاتهم الخبيثة.. أحمد موسى يشن هجوما شرسا على حركة حسم الإرهابية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن من يقوم بتدريب وتمويل ومساعدة العناصر الإرهابية معلومين، والشعب المصري يساند ويدعم الرئيس السيسي والجيش المصري .

لا مكان للغش ٠٠ ولجان ولاد الأكابر انتهت فى الثانوية العامة| شاهد

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير "أخبار اليوم"، أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، نجح في إعادة الانضباط لمنظومة الثانوية العامة، بعد سنوات من الإهمال.

احمد موسي عمرو أديب احمد السقا الأهلي الزمالك

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