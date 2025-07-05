منصة لتسجيل الطلبات ورفع تدريجي للقيمة الإيجارية.. تفاصيل جديدة لقانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ستُطلق منصة إعلامية، خاصة لتسجيل طلبات، وحدات المستأجرين، فور إعلان القانون الجديد للإيجار القديم، ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أن المرحلة الأولى ،من تطبيق القانون ،ستشمل رفع القيمة الإيجارية، للوحدات السكنية، بمقدار 250 جنيهًا، لمدة ثلاثة أشهر فقط، وذلك لصالح المالك.

القيمة الإيجارية

وأضاف، رئيس لجنة الإسكان ،بمجلس النواب، أن القيمة الإيجارية، ستُرفع بعد ذلك بشكل تدريجي، وفقًا لطبيعة كل منطقة، وذلك على أقساط ،تمتد أيضًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وأشار الفيومي أنه فيما يتعلق بالمبانى الخاصة بالمستشفيات والمدارس أن الدولة ستكون مسؤولة عن توفير بدائل للمواطنين المستفيدين من تلك الخدمات، منوهاً على عدم تأثرهم بأي أعباء إضافية ناتجة عن تطبيق القانون الجديد.