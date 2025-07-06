عمرو أديب ردًا على أحمد السقا : مستحيل حسام عبدالمجيد يروح الأهلي

ردّ الإعلامي عمرو أديب على أحمد السقا، وذلك عقب قوله إن الفنان أحمد فهمي قال له إن اللاعب حسام عبد المجيد سوف يذهب إلى النادي الأهلي؛ ليردّ قائلا: "مستحيل حسام عبد المجيد يروح الأهلى".

وبادر الفنان أحمد فهمي بالحديث ردًا على الإعلامي عمرو أديب؛ قائلا: “انتم تاني.. مستحيل يروح”.

وقال الفنان أحمد السقا إن مشهد الخطوبة في فيلم «أحمد وأحمد» كان صعباً، لأنه كان يتحرك في مساحة 70 سنتيمترا، وتلك اللقطة كانت على ارتفاع 3 أدوار.

تسلق العمارة من الأمام

وأضاف الفنان أحمد السقا، خلال حوار ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «mbc مصر»، أن المشهد تم تصويره أكثر من مرة؛ نتيجة خوف الفريق المرافق، وذهب إلى الخارج وتسلق العمارة من الأمام، والمخرج بذل مجهودات كبيرة في هذا العمل.